巴西群眾闖政府機關 臉書和YouTube刪除支持言論

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（中央社斯德哥爾摩/倫敦9日綜合外電報導）社群網站臉書（Facebook）母公司Meta及科技企業谷歌（Google）的影音平台YouTube今天表示，將刪除讚揚或支持反民主示威群眾闖入巴西政府建物的相關內容。

巴西極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的成千上萬支持者在週末3個多小時的暴動中，砸碎了總統府窗戶、觸動灑水系統造成國會部分區域淹水，並洗劫最高法院多個房間。

Meta發言人說：「在選舉之前，我們就將巴西暫時設為高風險地點，並一直在刪除呼籲民眾拿起武器或強行入侵國會、總統府及其他聯邦建物的內容。」

發言人說：「我們也將這件事視為違規事件，這意味著我們將刪除支持或讚揚這些行為的內容。我們正積極觀察情況，並將繼續刪除違反我們政策的內容。」

左翼的魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）去年10月在大選中擊敗波索納洛，今年1月1日就任為巴西總統，終結了巴西數十年來最右翼的政府。

波索納洛拒絕承認敗選，他的部分支持者也聲稱選舉被「偷走」，許多人利用推特（Twitter）、Telegram、TikTok和YouTube、Facebook等社群媒體和訊息平台來組織抗議活動。

YouTube發言人告訴路透社，公司正「密切追蹤」巴西情勢。當地社群媒體平台已接到命令，要封鎖那些被控支持暴動的用戶。

發言人說：「我們的信任與安全小組正刪除違反我們社群守則的內容，包括直播和煽動暴力的影片。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120110