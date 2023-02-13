俄媒：俄羅斯武器供應印度 5年近4000億元

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（中央社莫斯科12日綜合外電報導）俄羅斯的國家通訊社今晚報導，俄國過去5年期間供應印度價值約130億美元（約新台幣3967億元）的武器，且新德里已向莫斯科下訂的武器和軍事裝備訂單，總計價值逾100億美元。

路透社報導，印度是世界上最大的俄羅斯武器買家，約占莫斯科現有訂單的2成。而俄羅斯入侵烏克蘭至今近12個月，新德里未曾明確譴責俄方侵略；印度總理莫迪（Narendra Modi）呼籲透過對話和外交手段解決衝突。

根據俄羅斯通訊社的報導，俄國聯邦軍事技術合作局局長舒加耶夫（Dmitry Shugayev）表示，印度、中國和一些東南亞國家持續對購買俄羅斯武器感興趣。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）引述舒加耶夫的話說：「儘管以美國為首的西方國家因俄羅斯在烏克蘭的特別行動，而對印度施加了前所未有的壓力，但印度仍然是俄羅斯在軍事技術合作領域的主要夥伴之一。」

根據國際傳真社報導，俄羅斯每年武器出口額約為140億至150億美元，訂單總額則一直穩定維持在約500億美元（約新台幣1兆5200億元）左右。

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舒加耶夫並指出，亞洲客戶特別感興趣的俄羅斯武器，包括S-400凱旋式（Triumf）飛彈防禦系統，黃蜂（Osa）、貝紹拉河（Pechora）和史特瑞拉（Strela）等短程地對空飛彈系統，以及蘇愷-30（Su-30）戰機、米格-29（MiG-29）直升機和無人機等。

俄羅斯塔斯社（TASS）另報導，俄國將在2023年印度航空展（Aero India）中展示約200件武器和軍事裝備的樣品。這項國際航太展覽已來到第14屆，將於13日在印度班加羅爾（Bengaluru）開幕。（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）1120213