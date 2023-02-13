蘋果供應商璽合康擴增印度人力 翻倍達2.5萬人

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（中央社清奈13日綜合外電報導）iPhone製造商蘋果（Apple）的主要充電器供應商之一、芬蘭企業璽合康（Salcomp）的一名主管今天表示，璽合康正打算未來3年把在印度的總人力增加一倍，達到近2萬5000人。

路透社報導，璽合康印度分公司「印度璽合康製造」（Salcomp Manufacturing India）的董事總經理簡德罕（Sasikumar Gendham）表示：「『中國加一』（China Plus One）策略現階段已達頂峰...供應鏈整體現在有點在尋找替代選項。而印度看起來會是最佳選項之一。」

他還說：「現在該是時候，真正將供應鏈多元化，並分散到中國以外的地方。」

璽合康2019年達成協議，接手芬蘭電信設備製造商諾基亞（Nokia）在印度南部城市清奈（Chennai）的一座工廠，並於2020年開始營運。璽合康目前在清奈共雇有約1萬2000名人力，其中85%為女性。

路透社去年報導，蘋果的另一家供應商鴻海也計劃未來2年把在印度的iPhone工廠人力擴充為4倍。

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目前至少有3家蘋果的全球供應商在印度組裝iPhone，包括鴻海與和碩在坦米爾那都省（Tamil Nadu），以及緯創在鄰近的卡納塔卡省（Karnataka）。

摩根大通（JP Morgan）的分析師去年估計，到了2025年，蘋果可能每4支iPhone就有1支在印度製造；且屆時蘋果所有產品，包括Mac、iPad平板電腦、Apple Watch智慧手表與AirPods無線耳機，在中國以外地區生產的比重，將由目前的5%提高到25%。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1120213