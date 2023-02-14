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美批評中國海警照軍用雷射 菲促中方約束勿挑釁

2023/2/14 11:56
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（中央社馬尼拉/華盛頓13日綜合外電報導）菲律賓指控中國海警在南海以「軍事級雷射」照射菲國海岸防衛隊船艦，致人員暫時失明。菲國軍方今天說，中國應約束海警不做「挑釁行為」；美國也指中方行動不安全。

綜合法新社與路透社報導，菲律賓海岸防衛隊（PCG）表示，旗下一艘船艦本月6日在南沙群島仁愛暗沙附近協助執行海軍補給任務時，遭一艘中國海警船以「軍事級雷射光」照射，導致艦上人員暫時失明。

菲國軍方發言人艾吉拉（Medel Aguilar）說：「我認為中國政府是時候約束自家部隊，以防他們做出任何會危害他人生命安全的挑釁行為。」

艾吉拉引述菲律賓國防部長的說法指出，中方行為「唐突」且不安全。

菲律賓海岸防衛隊表示：「蓄意阻撓菲國政府船隻運送食品與物資給軍事人員，是公然漠視且明顯侵害菲律賓主權。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中說，針對中方使用雷射一事，美國與菲律賓站在同一陣線，「中華人民共和國的行為既挑釁且不安全」。

普萊斯還說，中國的「危險操作行為直接威脅到區域和平及穩定，侵犯南海航行自由…並破壞以規範為基礎的國際秩序。」

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會中聲稱，中國海警均依法行動，現場操作「專業、克制」，菲方應「確實尊重中國在南海的領土主權」。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1120214

#中國
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