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聯合國：敘利亞同意增開2過境點運送賑災物資

2023/2/14 13:21
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（中央社紐約聯合國總部13日綜合外電報導）聯合國秘書長今天表示，敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）已同意再增開2個過境點，好讓援助地震災民的物資得以進入災區。

法新社報導，2月6日的強震已造成土耳其、敘利亞超過3萬5000人罹難。在這次地震發生前，提供敘利亞西北部叛軍占領區400多萬人的人道物資，幾乎都是從土、敘之間唯一的「風之門」（Bab al-Hawa）過境點運送。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）說：「開放這些過境點，連同促進人道救援管道、加速簽證核准和鬆綁樞紐間的旅行限制，都能讓更多援助更快進入。」

他說，阿塞德同意開放「和平門」（Bab al-Salam）和Al Raee兩個過境點，初步施行3個月，好讓人道援助及時進入。

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古特瑞斯指出，地震傷亡數字持續攀升，倖存者在飽受戰爭蹂躪的敘利亞還另得忍受惡劣的冬季氣候環境，「現在最迫切要做的，就是向數以百萬計受災戶提供食物、醫療、營養、保護、遮蔽、冬季物資和其他救命物品」。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨天在大馬士革會見阿塞德，討論上週強震重創敘利亞和土耳其之後的因應措施。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1120214

#敘利亞
#聯合國
#阿塞德
阿塞德
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