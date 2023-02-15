TikTok歪風吹又生 美教育界思考對策

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（中央社記者林宏翰洛杉磯15日專電）TikTok為首的短影音在青少年間大受歡迎，也引發脫序行為。美國教育專家形容，問題像「打地鼠」一般多到讓師長窮於應付，而培養孩子「數位公民素養」格外重要。

短影片社群平台TikTok是目前全世界最受歡迎的手機應用程式，總下載次數超過20億，每月活躍使用者達10億人，分布於全球154個國家。

TikTok帶動下，Instagram、Youtube等平台也相繼把短片分享功能列為重點。短片分享看似輕鬆有趣，吸引使用者一則接一則看下去，但現實生活中卻引發不少社會事件，其中最受影響的族群是青少年。

近日發生日本壽司店的惡搞事件、法國傳出捏臉自虐的「傷痕挑戰」歪風，以及美國曾出不窮的如喝洗衣精、用感冒藥水煮雞肉、破壞學校公物、打電話謊報槍擊案等脫序行為都來自短影音的社群平台。

美國教育週刊（Education Week）形容TikTok的各種「挑戰」對學校來說有如惡夢，探討教育工作者要如何面對。

文章指出，青春期的孩子本來就喜愛冒險、容易受到同儕影響，以上特徵受到社群媒體的加成，原本是成長過程中必經的一些糊塗行為，放大變成萬人關注的爆紅事件。

文章舉例，幾十年前青少年在同儕壓力下做出的瘋狂行為可能是喝酒，但在社群媒體的時代，青少年的自我價值更多關於得到多少的讚和愛心，用來衡量自己是否得到某一群人的肯定，這樣的環境下使他們容易做出偏離常軌的決定。

教育週刊列舉近年一個接一個對學生健康、學校環境造成危害的TikTok挑戰。對學校師長來說，掌握現在流行的有哪些挑戰，或許可以預先防範，但TikTok挑戰一大特色是，這些潮流常難以預料，好像「打地鼠」一樣突然冒出來，讓師長應付不來。

既然網路潮流難以捉摸，週刊指出，教導「數位公民素養」（digital citizenship）是這個時代師生的重要課題。教育專家建議，師長要跟孩子討論這些「挑戰」，首先必須放下批評的眼光，避免說教的態度。

專家建議，師長應該帶著好奇心、以探討的角度，問學生某一個「挑戰」為什麼如此吸引人。師長應避免抱著「這些都是愚蠢行為」的批評態度，因為學生很容易就覺得「你這個老傢伙不懂我們」，而是相信學生「他們也知道這些很蠢」。

專家建議可以挑選幾個案例，討論這些「挑戰」爆紅的原因，問學生「為什麼這些行為很危險，還是那麼多人要做？你怎麼找到這些挑戰的？你有參加過嗎？為什麼？」

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師長也可以和學生討論，在幾秒鐘影片的爆紅和娛樂效果的背後，這些行為可能帶來的後果。專家也建議學校跟家長保持密切聯繫，讓家長知道最近學生之間流行的事情。

不過專家提醒，學校在與家長聯繫的時候，不必過度緊張、如臨大敵，主要目的是讓家長找時間跟孩子聊聊。至於談話的技巧在於，與其問孩子「你有這樣做嗎？」不如換個問法「你身邊是否有朋友也這樣」。（編輯：韋樞）1120215