聯合國盼籌措120億元 援助敘利亞強震災民

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（中央社紐約聯合國總部14日綜合外電報導）聯合國希望募集到3.97億美元（約新台幣120億元），來幫助敘利亞地震災民。土、敘邊界6日發生規模7.8強震，在敘國奪走數以千計人命、數百萬人迫切需要援助。

法新社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天在紐約聯合國總部做出上述呼籲時表示，這筆資金將為近500萬敘利亞人帶來「救命的援助」，將可應付3個月的需求。

古特瑞斯說，聯合國為土耳其發出的類似呼籲正進入最後階段。

古特瑞斯表示：「毀滅性地震發生一週後，數百萬災民正在為生存而掙扎，無家可歸、天寒地凍。我們正盡一切努力扭轉這種情況，但仍需做出更多努力。」

古特瑞斯呼籲聯合國成員國，「毫不遲疑地為這項援助工作提供充分資金，幫助生活已被這場世紀災難摧毀的數以百萬計兒童與男女」。

古特瑞斯也呼籲讓救援人員得以在已飽受12年內戰摧殘的敘利亞自由行動。

敘利亞西北部的援助和緊急救難團體說，強震發生後，聯合國在反抗軍控制地區應變速度緩慢，與迅速運送人道援助到政府軍掌控機場的情況形成鮮明對比。

在地震發生前，幾乎所有重要人道援助都是透過土敘邊界一處過境點，運送至有400多萬人生活的反抗軍控制區。

古特瑞斯昨天宣布，敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）已同意再開放兩處過境點，好讓更多援助得以從土耳其進入敘利亞西北部地區。

古特瑞斯說：「不能再因人為障礙，讓遭遇這場世紀天災的民眾更難獲得資金和人道援助，援助必須從四面八方朝所有管道湧入…不應有任何限制」。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1120215