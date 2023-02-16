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馬克宏會見王毅 法中同意對烏克蘭和平做出貢獻

2023/2/16 11:19
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（中央社巴黎15日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天與中國中央外事工作委員會辦公室主任王毅會談，法國總統府在談話後指出，兩國同意對烏克蘭「邁向和平」做出貢獻。

法新社報導，馬克宏一直未隱藏他的期望，即希望北京施壓俄羅斯重返談判桌。俄羅斯近1年前揮軍入侵烏克蘭，作為莫斯科重要盟友的中國迄今都未對此提出譴責。

根據法國總統府，馬克宏和王毅今天在巴黎討論烏克蘭戰爭，以及這場戰爭「對最脆弱國家的影響，尤其在糧食安全和財政能力方面」。

法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）指出，馬克宏和王毅「表達了依據國際法為和平做出貢獻的相同目標」，但未具體說明兩國貢獻可能為何。

造訪法國後，王毅將前往參與預定17至19日舉行的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），他也將前往莫斯科訪問。

馬克宏也談到在面對氣候危機等「全球挑戰」情況下與中國的合作。

王毅今天也會見了法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna），明天將與馬克宏外交顧問伯納（Emmanuel Bonne）就戰略議題會談。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1120216

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