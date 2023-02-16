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爭取代表共和黨角逐美國總統 海利暗批川普過氣

2023/2/16 14:04
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（中央社查爾斯頓15日綜合外電報導）2024共和黨總統候選人提名戰開跑，前美國駐聯合國大使海利今天來到第一站南卡羅來納州時，呼籲共和黨人拋下「迂腐的想法」和「過氣的名號」，隱晦抨擊前總統川普。

路透社報導，曾任南卡羅來納州州長的海利（Nikki Haley）是第2位尋求黨內同志支持的共和黨人，要挑戰80歲的民主黨籍現任總統拜登。預料拜登將於明年尋求連任。

身為印度移民之女的海利今天在查爾斯頓（Charleston）發表演說時，提及一連串共和黨人關切的議題，包括邊境安全、民主黨人在國會批准的支出法案，以及近來美國安全官員所謂中國間諜氣球侵入美國領空一事。

51歲的海利告訴現場數以百計支持者：「我們已做好充分準備，要讓新世代帶領我們前進未來。」

海利在演說中僅提及76歲的川普一次，當時她強調自己曾在川普任內擔任美國駐聯合國大使的外交政策經歷，並矢言對中國等美國對手採取強硬手段。

海利在共和黨提名戰中，恐將面臨大票競爭者，佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）、前副總統彭斯（Mike Pence）和同樣出身南卡羅來納州的聯邦參議員史考特（Tim Scott），都被視為她的潛在對手。

川普接受福斯數位新聞（Fox News Digital）訪問時表示，他樂見海利投入選戰。

川普說：「她應該做自己想做的事，不要被自己曾說永遠不會做這件事的事實給束縛住。」他指的是海利曾在2021年說自己不會挑戰川普的言論。

不過海利的選戰之路恐怕會走得很艱辛，昨天公布的路透社/易普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，僅4%已登記的共和黨人支持海利。

在這份2月6日到13日進行的調查中，川普在已登記共和黨人中的支持率為43%，31%的人表示支持佛州州長迪尚特。迪尚特預計將展開競選活動，但還沒開始行動。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1120216

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