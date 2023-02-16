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英國跨性別網紅公園遭刺殺 傳生前遭霸凌多年

2023/2/16 15:50（2/16 16:16 更新）
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英國一名16歲跨性別網紅少女蓋伊（圖）11日遭人刺殺身亡，這起命案引發大眾關注。（圖取自facebook.com/PoliceWarr）
英國一名16歲跨性別網紅少女蓋伊（圖）11日遭人刺殺身亡，這起命案引發大眾關注。（圖取自facebook.com/PoliceWarr）
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（中央社倫敦15日綜合外電報導）英國一名16歲跨性別網紅少女上週末遭人刺殺身亡，這起命案引發全國關注，警方今天表示，已經對涉嫌行凶的一男一女提出謀殺指控。

法新社報導，被害人蓋伊（Brianna Ghey）11日在英格蘭西北部瓦林登（Warrington）遭刺殺身亡。當天下午，有民眾在一座公園的小徑上發現蓋伊。

切希爾郡（Cheshire）警方12日在鄰近的利鎮（Leigh）逮捕同為15歲的一男一女，今天指控兩人殺害蓋伊。這對男女預計稍後將出庭應訊。

警方先前曾表示，正在調查蓋伊是否為反跨性別者仇恨犯罪受害者。

根據英國「獨立報」（Independent）報導，蓋伊遭到殺害的幾天前，曾表示自己已被學校退學。

蓋伊的友人聲稱，蓋伊生前忍受同學們的殘酷對待，一名友人對「太陽報」（The Sun）表示，「她在學校被霸凌多年」。

英國民眾14日在英格蘭西北城市利物浦替蓋伊守夜祈禱。（路透社）
英國民眾14日在英格蘭西北城市利物浦替蓋伊守夜祈禱。（路透社）

蓋伊在社群媒體網站TikTok上擁有大票粉絲。全國各地都有民眾發起紀念蓋伊之死的燭光守夜活動。

群募網站GoFundMe上支持蓋伊家屬的網頁已募得9萬2000英鎊（約新台幣336萬元）。

蓋伊逝世後，家屬發文悼念，說她是個「備受疼愛的女兒、孫女和小妹」。

家屬聲明還說：「布麗安娜（蓋伊）美麗、睿智又風趣。布麗安娜堅強，且無所畏懼，獨一無二。」

「她早逝的生命為我們家族留下巨大的空洞，我們深知，曾在她的生命中與她接觸過的老師和朋友們都會有相同感受。」

英國各地城市跨性別族群紛紛發起進一步活動。數十位民眾今天在倫敦英國教育部前聚集。

社群媒體上流傳的影片可見民眾高呼「跨性別者權益也是人權」，並高舉標語「保護跨性別青少年」和「為布麗安娜伸張正義」。

數以百計民眾在貝爾法斯特（Belfast）、布萊頓（Brighton）、曼徹斯特（Manchester）和愛爾蘭都柏林（Dublin）替蓋伊守夜祈禱。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1120216

#蓋伊
#跨性別
#布麗安娜
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