俄侵烏後以色列外長首訪基輔 全面重開使館

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（中央社耶路撒冷16日綜合外電報導）以色列外長辦公室表示，柯恩（Eli Cohen）外長今天抵達烏克蘭首都基輔，進行將近一年前俄軍侵烏以來、以國部級官員的首次造訪。

法新社報導，以國外交部在柯恩抵達基輔後發表聲明說，柯恩「今天將在基輔進行正式訪問，期間將會見烏克蘭總統澤倫斯基以及外長庫列巴（Dmytr Kuleba）」。

自俄軍去年2月進攻烏克蘭以來，以色列的態度謹慎，設法在交戰雙方之間保持中立。柯恩此次到訪預定將全面重開基輔以國大使館。

柯恩發表聲明說，以色列使館「將恢復持續作業，以期強化兩國關係」。

以色列在俄烏戰爭期間，曾運送人道賑濟品至烏克蘭，但未交運武器。不過尼坦雅胡總理本月稍早接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說，他「當然研究過」是否為烏克蘭提供軍援。

俄軍曾積極介入敘利亞內戰，而自這場戰爭2011年爆發以來，以色列已進行過數百次空襲，目標對準敘利亞政府軍及其盟邦伊朗支持的部隊和真主黨份子。

以色列也重視與俄羅斯的特殊關係，因為以國有100多萬公民源自前蘇聯。（譯者：張佑之/核稿：劉淑琴）1120216