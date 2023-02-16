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德國總理蕭茲3月初訪美 將與拜登商談中國挑戰

2023/2/16 22:47
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（中央社記者江今葉華盛頓16日專電）白宮今天宣布，德國總理蕭茲將於3月3日訪問美國，並與美國總統拜登會談。兩人除了討論美德關係與烏克蘭議題外，也將討論共同因應中國挑戰與印太地區合作。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天發出聲明表示，拜登（Joe Biden）期待在3月3日於白宮歡迎蕭茲（Olaf Scholz）到訪。蕭茲的訪美行程是重申美國與北大西洋公約組織（NATO）盟國德國之間深厚友誼的機會。

聲明指出，在俄羅斯野蠻入侵烏克蘭一週年之際，拜登與蕭茲將討論為支持烏克蘭所持續做的努力，讓俄羅斯為侵略付出代價，並加強跨大西洋安全。兩人還將討論包括共同因應中國帶來的挑戰，以及在印太地區合作等一系列區域與全球安全議題。

蕭茲去年11月初曾率企業高層代表團訪問北京，成為COVID-19疫情爆發近3年、也是中國國家主席習近平就任第3任中共總書記以來，首位訪中的歐洲國家領袖。

蕭茲在北京與中國國務院總理李克強召開聯合記者會時曾表示，德國奉行一個中國政策，但他也對兩岸的穩定及和平表達擔憂，並說台灣現狀的任何改變都必須和平解決。（編輯：張芷瑄）1120216

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