川普涉干預大選案 喬治亞州大陪審團認為有偽證

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國喬治亞州大陪審團調查前總統川普是否可能干預2020年總統大選。大陪審團在今天公布的調查報告裡指出，查無州內選舉舞弊的證據，且認為證人有可能在宣誓後作了偽證。

代表民主黨參加2020年總統大選的拜登，當時在喬治亞州以不到1萬2000張選票的差距擊敗爭取連任的川普。法新社報導，檢方花了2年時間調查川普和其盟友是否為了推翻敗選結果而犯罪。

大陪審團在準備了7個月的報告中說：「大陪審團多數人都認為，可能有一人或更多證人當著大陪審團的面作了偽證。」

「大陪審團建議地區檢察官對這類罪證確鑿的犯罪提出適當起訴。」

由23名陪審員組成的大陪審團不具備提出起訴的權限。大陪審團聽取了75名證人的說詞，包括川普的第4名幕僚長梅多斯（Mark Meadows）、川普的前律師朱利安尼（Rudy Giuliani），以及共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）。

喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）高等法院法官麥克伯尼（Robert McBurney）13日下令將這份報告的引言、結論及可能涉及偽證的部分公諸於世。

報告提到：「我們一致表決認為，喬治亞州2020年總統大選並未發生可能導致選舉結果翻盤的廣泛舞弊情形。」

這份報告大部分內容暫時仍不公開，已公布的部分也未揭露可能撒謊的證人身分。

民主黨籍地區檢察官威里斯（Fani Willis）已承諾會盡快做出關於是否起訴的決定。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1120217