川普案檢察官坦承與同僚有私人關係 否認影響官司

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國喬治亞州富爾頓郡檢方調查前總統川普等人密謀推翻2020年總統大選結果，承辦檢察官威里斯（Fani Willis）今天坦承與此案另一名檢察官有私人關係，但否認此舉影響本案。

路透社報導，富爾頓郡（Fulton County）地區檢察官威里斯（Fani Willis）在法院文件中表示，這些企圖破壞其承辦的歷史性起訴案的說法「毫無根據」。

川普和兩名共同被告尋求法院認定威里斯不符資格，並且撤銷起訴。他們指控威里斯及其聘請協助調查的韋德（Nathan Wade）有「不正當、祕密的私人關係」，並從中獲取財務利益。

威里斯在文件中指出：「各項動議中提出的指控都下流不堪，帶給他們想要的媒體關注，但並無任何一項提供給法院下令他們所尋求救濟的依據。」

隨著川普即將獲得共和黨提名，在11月的總統大選中挑戰民主黨籍總統拜登，此案是川普面臨的4項刑事官司之一。川普已採取諸多行動以拖延官司開庭的時間，短則數週，長則數月。

和過去一樣，川普2日在其「真相社群」（Truth Social）平台表示：「這個騙局完全不可信，並且已經結束。」

川普本案首席辯護律師薩多（Steven Sadow）表示，威里斯在文件中「要求法院對她涉嫌的個人和財務不當行為視而不見」。

根據文件內容，威里斯表示，她與韋德的關係並未讓任何一人在此案中有個人或財務利害關係，並表示利益衝突的指控是基於「荒誕的理論和無端的臆測」。

韋德在宣誓陳述書中表示，他和威里斯的私人關係始於2022年，在受託擔任調查2020年選舉特別檢察官後。威里斯沒有從這段關係中，取得不當財務利益。

川普的同案被告羅曼（Michael Roman）在法院文件中引述未具名消息人士和此前封存的法庭紀錄表示，韋德支付和威里斯一起度假的費用，而他受雇威里斯辦公室負責調查此案。

川普和他的共同被告指控，威里斯有利益衝突，並稱她和韋德的關係已違反州倫理規範，以及美國聯邦法律。

根據韋德離婚官司公布的部分紀錄，調查期間，他至少支付兩趟和威里斯的機票費用。

韋德在宣誓陳述書中表示，兩人間的個人旅行費用「大致平分」。

威里斯表示，她僱請3名特別檢察官進行這項選務案調查，只有韋德和她一樣同屬非裔，而遭放大檢視。

威里斯請求本案主審法官在不舉行聽證會之下，駁回要其辦公室退出此案的要求。

富爾頓郡高等法官邁克菲（Scott McAfee）已訂於15日就這些指控舉行聽證會。（譯者：劉淑琴/核稿：陳昱婷）1130203