美國密西西比州小鎮槍擊案6死 犯嫌落網

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國密西西比州鄉間靠近田納西州交界線的小鎮17日有多個地點發生槍擊案，共6人身亡。圖為執法人員在現場蒐證。（美聯社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社密西西比州阿卡巴特拉17日綜合外電報導）美國密西西比州鄉間靠近田納西州交界線的小鎮今天有多個地點發生槍擊案，共6人身亡。當局表示，單獨犯案的槍手已落網。

密西西比州公共安全廳（Department of Public Safety）發言人馬丁（Bailey Martin）向美聯社證實，泰特郡（Tate County）阿卡巴特拉鎮（Arkabutla）發生槍擊案。

州長李維茲（Tate Reeves）的辦公室表示，他已聽取關於槍擊案的簡報，有一名男性犯嫌被逮捕。

李維茲在聲明中說：「目前，我們認為他是單獨犯案，動機不明。」

泰特郡警察調度員布魯爾（Shannon Brewer）也證實，有一名犯嫌被捕，目前還不知道他的身分，警長藍斯（Brad Lance）將提供進一步資訊。

警長向地方新聞媒體表示，槍擊案發生在一間便利商店與兩戶民宅內。今天下午，警長辦公室與泰特郡搜救隊的卡車停在便利商店外，有關當局在商店外頭拉起黃色封鎖線。

根據冷水小學（Coldwater Elementary School）臉書（Facebook）粉絲專頁，警方搜索犯嫌下落時，附近的冷水小學和一所中學都暫時封鎖。不久後，冷水小學臉書發了第2則貼文提到，封鎖狀態已解除，「所有學生與教職人員都安全」。

根據美聯社與「今日美國報」（USA Today）資料庫，今天的槍擊案是美國自今年1月23日之後不到一個月內發生的第一次大規模槍擊案。這個資料庫定義的大規模槍擊案是指4人以上死亡的殺戮事件，不含凶嫌在內。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1120218