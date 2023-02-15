美國仇恨犯罪與濫射頻繁 亞裔越來越想擁槍自重

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（中央社美國阿蘇薩15日綜合外電報導）COVID-19疫情爆發後，美國反亞裔仇恨犯罪有增加趨勢，過去跟槍枝比較沾不上邊的亞裔社群開始心生擁槍自衛的念頭。近日加州兩起槍擊案又助長這樣的心態。

35歲華裔瑞奇．林（Ricky Lam）本來一向跟槍保持距離，但是自從日前發生兩起震憾加州亞裔社群的大規模槍殺案以來，他開始重新考慮。

他告訴法新社：「我仍然在觀望中。我不知道要不要買把槍。但是新發生的槍擊案提醒我必須作個決定。」

瑞奇．林與家人同住距蒙特瑞公園（Monterey Park）數英里之遙的洛杉磯郊外。蒙特瑞公園上個月農曆春節期間剛發生亞裔年長者舞廳槍擊事件，造成11人喪生。

案發兩天後，加州北部再傳66歲華裔男性擊斃亞裔為主7名農場工人的案件，檢方指稱那是一起工作場所槍擊。本案被告趙春利（Zhao Chunli，音譯）定明天在半月灣（Half Moon Bay）附近出庭。

兩起亞裔攻擊亞裔事件打到瑞奇．林痛處，他的父母甚至還認識蒙特瑞公園槍擊案中一些被害人。

與此同時，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情散播期間，種族主義攻擊近年來有增加趨勢，在在都讓瑞奇．林現在得重新考慮自己對於擁槍的態度。

他說：「一直以來，我父母都告訴我，擁槍會招致噩運。但那也是自衛時的極佳工具，與其靠好運氣，我寧可擁有實質保護。」

6.6%美國人認為自己是亞裔。雖然沒有精確統計，槍枝產業觀察人士表示，相較於其他族群，槍枝問題通常比較不會牽扯到亞裔身上。

吉佛茲槍枝暴力預防法律中心（Giffords Law Center to Prevent Gun Violence）的亞力克斯．阮（Alex Nguyen）表示，與日俱增的安全疑慮已經導致少數族裔買槍情況激增，其中許多與疫情以及反亞裔仇恨犯罪日增有關。

他說：「自從疫情爆發以來，人手一槍情況有升高趨勢，尤其是在包括亞裔美國人等有色人種之間。」

根據主要行業組織全美射擊基金會（National Shooting Sports Foundation），超過27%的槍枝專賣店通報2021年亞裔顧客增加。

亞力克斯．阮說：「因為上述缺乏安全感和種族偏見的情況，亞裔美國人心生畏懼而買槍。」

提姆．陳（Tim Tran）正好就是這樣的案例。

一頭蓬亂綠髮的這位30歲同性戀者是越南裔美國人，他先於2021年底買了他的第一把貝瑞塔手槍，最近又買了把獵槍。

他說：「過去兩年來我聽到的所有反亞裔仇恨事件，多少讓我產生必須找個什麼來自衛的心態。」（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1120215