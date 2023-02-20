中亞國家塔吉克5天內雪崩200次 累計19死

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（中央社塔吉克首都杜桑貝20日綜合外電報導）中亞山地之國塔吉克當局今天表示，近幾天國內頻頻發生雪崩，死亡人數來到19人。

法新社報導，塔吉克急難事務單位在聲明中表示：「2月15日至2月19日，記錄到200場雪崩、7次山崩和6次落石。…19名我國公民死於雪崩。」

塔吉克天災頻繁，是中亞最貧窮的前蘇聯加盟共和國。

幾乎所有罹難者都住在哥諾-巴達卡珊自治州（Gorno Badakhshan），此地毗鄰阿富汗、中國與吉爾吉斯，被帕米爾高原圍繞，擁有數座海拔逾7000公尺的山峰。

這塊與世隔絕的區域占塔吉克國土約一半面積，但塔吉克全國950萬人口當中，只有2%住在這裡。

掌權30年的塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）已收到前蘇聯加盟共和國領導人、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）捎來哀悼訊息。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120220