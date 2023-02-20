更多編輯台推薦新聞：
室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

專訪上篇／芥川賞小說家平野啓一郎：文學應為世界帶來希望
文化

專訪上篇／芥川賞小說家平野啓一郎：文學應為世界帶來希望

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

中亞國家塔吉克5天內雪崩200次 累計19死

2023/2/20 16:47（2/20 17:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
塔吉克哥諾-巴達卡珊自治州15日發生雪崩。（路透社）
塔吉克哥諾-巴達卡珊自治州15日發生雪崩。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社塔吉克首都杜桑貝20日綜合外電報導）中亞山地之國塔吉克當局今天表示，近幾天國內頻頻發生雪崩，死亡人數來到19人。

法新社報導，塔吉克急難事務單位在聲明中表示：「2月15日至2月19日，記錄到200場雪崩、7次山崩和6次落石。…19名我國公民死於雪崩。」

塔吉克天災頻繁，是中亞最貧窮的前蘇聯加盟共和國。

幾乎所有罹難者都住在哥諾-巴達卡珊自治州（Gorno Badakhshan），此地毗鄰阿富汗、中國與吉爾吉斯，被帕米爾高原圍繞，擁有數座海拔逾7000公尺的山峰。

這塊與世隔絕的區域占塔吉克國土約一半面積，但塔吉克全國950萬人口當中，只有2%住在這裡。

掌權30年的塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）已收到前蘇聯加盟共和國領導人、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）捎來哀悼訊息。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120220

#塔吉克
#拉赫蒙
#蒲亭
蒲亭
閃擊入侵、反攻、僵持 俄烏逐月重要戰況紀事CNN：俄軍入侵烏克蘭一年 蒲亭統治出現模糊裂痕
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族