俄烏戰爭將滿一年 秦剛要求停止向中國推責

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（中央社記者呂佳蓉北京21日電）針對俄烏戰爭，中國外交部長秦剛今天表示，中方敦促有關國家立即停止拱火澆油，停止向中國甩鍋推責，停止鼓噪「今日烏克蘭，明日台灣」。

根據新華社、環球網等中國官媒報導，中國官方今天在北京舉辦「全球安全倡議：破解安全困境的中國方案」藍廳論壇，論壇上並發布「全球安全倡議概念文件」。秦剛出席發表主旨演講並做出上述表示。

秦剛在演講中提及，烏克蘭危機全面升級已經一年，局勢走向備受國際關注。中方對衝突不斷加劇甚至走向失控深感憂慮。

他聲稱，危機爆發以來，「中國始終立足是非曲直，恪守客觀公正」。中國國家主席習近平提出「四個應該」、「四個共同」、「三點思考」，為緩和局勢、化解危機發揮了負責任、建設性作用。

他同時表示，中方將繼續勸和促談，為綜合解決烏克蘭問題提供中國智慧，與國際社會一道共同推動對話協商，解決各方關切，謀求共同安全。

同時，中方敦促有關國家立即停止拱火澆油，停止向中國甩鍋推責，停止鼓噪「日烏克蘭，明日台灣」。

至於「全球安全倡議概念文件」，據新華社指出，文件呼籲共同踐行真正的多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，維護聯合國權威及其在全球安全治理中的主要平台地位。

文件並指，冷戰思維、單邊主義、陣營對抗、霸權主義與聯合國憲章精神相違背，應當受到抵制和反對。

秦剛指出，中國的發展離不開安全的國際環境，「沒有中國的安全，也就沒有世界的安全」。來自外部的對中國的打壓和遏制不斷升級，愈演愈烈，對中國的主權安全構成嚴重威脅。

他表示，中方堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，堅決反對冷戰思維和陣營對抗，堅決反對任何勢力干涉中國內政，堅決維護國家主權、安全、發展利益和國際公平正義。

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他並稱，「安全是世界各國的權利，不是某些國家獨享的專利，更不是由個別國家說了算」，並指「『全球安全倡議』服務的是全世界人民的利益，維護的是世界人民的安寧，需要國際社會團結合作共同推進」。

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭即將滿一週年，美國國務卿布林肯19日受訪表示，中國正考慮向俄國提供武器以用於戰爭，他還警告北京當局，任何對俄國的供應都會「造成嚴重問題」。（編輯：張淑伶）1120221