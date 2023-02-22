管理顧問巨擘麥肯錫傳將裁員2000人 歷來最大規模之一

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（中央社舊金山21日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）今天報導，全球管理顧問巨擘麥肯錫公司（McKinsey）計劃裁員2000人。

法新社引述彭博報導，這將是麥肯錫有史以來規模最大的裁員之一。麥肯錫目前員工總數為4.5萬，而5年前僅為2.8萬。

彭博援引匿名消息人士報導，裁員人數仍可能有變動，這次裁員預計主要針對與客戶沒有直接互動的行政人員。

麥肯錫近100年前在芝加哥成立，目前在130多個國家設有據點，2021年營收破紀錄，達到150億美元，2022年再創新高。

多年來的快速成長經過疫情期間數位化轉型加快的加持後，許多美國大型公司，尤其是科技業，近幾個月開始裁員。

麥肯錫約650名高級合夥人選擇斯特恩菲爾斯（Bob Sternfels）取代施南德（Kevin Sneader），擔任公司總裁2年後，裁員潮來襲。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1120222