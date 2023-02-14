更多編輯台推薦新聞：
我的法國影展落幕 「空姐沒有明天」摘評審團大獎
娛樂

我的法國影展落幕 「空姐沒有明天」摘評審團大獎

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
電動車
新聞專題
電動車3/300
首頁 / 國際

電動車競爭激烈組織精簡 福特歐洲裁員3800人

2023/2/14 21:14（2/14 21:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國汽車大廠福特14日宣布將在歐洲裁員3800人。（路透社）
美國汽車大廠福特14日宣布將在歐洲裁員3800人。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎14日綜合外電報導）美國汽車大廠福特（Ford）今天宣布將在歐洲裁員3800人，主要在英國和德國，以因應電動車行業競爭加劇。

福特說，未來3年將在德國裁減2300個產品開發和行政功能職位，英國將裁減1300個，歐洲其他地區將裁減200個。

福特Model e歐洲區總經理山德（Martin Sander）說：「這些都是艱難的決定，並非輕易做出。我們了解這會對團隊帶來不確定性，我向他們保證，將在未來幾個月提供全力支持。」

福特表示，精簡人事的目標是重振歐洲業務，並與新的乘用車陣容競爭獲利。

福特在德國的裁員人數低於德國金屬工業工會（IG Metall）在1月預估的3200人。

福特說：「公司正在採取行動重組歐洲的業務，建立更精簡、更具競爭力的成本結構。」

福特表示，公司正在「回應迅速變化的市場條件，以及越來越多的電動車競爭者進入市場」。

福特說，裁員將透過自願離職完成，並將在歐洲保持約3400名工程師陣容，聚焦汽車設計和研發。

福特去年宣布在美國和印度裁員數千人，2022年虧損金額達到20億美元。（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）1120214

#福特
#歐洲區
#德國
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
與福特合作建廠 寧德時代曲線進入美國市場