電動車競爭激烈組織精簡 福特歐洲裁員3800人

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美國汽車大廠福特14日宣布將在歐洲裁員3800人。（路透社）

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（中央社巴黎14日綜合外電報導）美國汽車大廠福特（Ford）今天宣布將在歐洲裁員3800人，主要在英國和德國，以因應電動車行業競爭加劇。

福特說，未來3年將在德國裁減2300個產品開發和行政功能職位，英國將裁減1300個，歐洲其他地區將裁減200個。

福特Model e歐洲區總經理山德（Martin Sander）說：「這些都是艱難的決定，並非輕易做出。我們了解這會對團隊帶來不確定性，我向他們保證，將在未來幾個月提供全力支持。」

福特表示，精簡人事的目標是重振歐洲業務，並與新的乘用車陣容競爭獲利。

福特在德國的裁員人數低於德國金屬工業工會（IG Metall）在1月預估的3200人。

福特說：「公司正在採取行動重組歐洲的業務，建立更精簡、更具競爭力的成本結構。」

福特表示，公司正在「回應迅速變化的市場條件，以及越來越多的電動車競爭者進入市場」。

福特說，裁員將透過自願離職完成，並將在歐洲保持約3400名工程師陣容，聚焦汽車設計和研發。

福特去年宣布在美國和印度裁員數千人，2022年虧損金額達到20億美元。（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）1120214