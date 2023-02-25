更多編輯台推薦新聞：
俄烏戰爭週年 世界各國領袖反應一次看
國際

俄烏戰爭週年 世界各國領袖反應一次看

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易
產經

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看
政治

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

豪雨導致坍方水災 巴西聖保羅州已57人喪生

2023/2/25 21:48（2/25 22:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
巴西聖保羅沿海地區遭豪雨侵襲，已57人死亡。圖為聖塞巴斯強市民眾23日清理家園。（路透社）
巴西聖保羅沿海地區遭豪雨侵襲，已57人死亡。圖為聖塞巴斯強市民眾23日清理家園。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴西聖保羅24日綜合外電報導）巴西官方數字顯示，重創東南部聖保羅州（Sao Paulo）沿海地區的豪雨所造成死亡人數，今天已達到57名。

路透社報導，自上週末以來，巴西最富裕的聖保羅州沿海城鎮已因降下嚴重豪雨，而致坍方和水災肆虐。當地聖塞巴斯強市（Sao Sebastiao）的人命損失最為慘重，在上述的通報死亡人數中占56名。

聖保羅州政府發表聲明說，今天可望繼續下雨，搜救行動持續進行，因為還有數十人失蹤；並說，有4000人以上被迫離開家園。

聖保羅州政府也呼籲遊客，勿前往災區各城市，以防醫院、道路以及飲水和糧食供應的負荷過重；同時表示，現已採取管制措施，避免沿海地區的糧食、飲水和燃料等必需品漫天要價。

巴西一艘軍艦昨天抵達聖塞巴斯強，以協助救援災民。這艘軍艦將充當緊急野戰醫院，配備有直升機、登陸車和病床。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1120225

#巴西
#豪雨
#坍方
延伸閱讀
聖保羅沿海城市暴雨 24小時雨量創巴西史上最高紐西蘭遭熱帶氣旋侵襲 迄今11死仍有13人失蹤加州罕見大雪 逾10萬人無電可用
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族