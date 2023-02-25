豪雨導致坍方水災 巴西聖保羅州已57人喪生

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巴西聖保羅沿海地區遭豪雨侵襲，已57人死亡。圖為聖塞巴斯強市民眾23日清理家園。（路透社）

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（中央社巴西聖保羅24日綜合外電報導）巴西官方數字顯示，重創東南部聖保羅州（Sao Paulo）沿海地區的豪雨所造成死亡人數，今天已達到57名。

路透社報導，自上週末以來，巴西最富裕的聖保羅州沿海城鎮已因降下嚴重豪雨，而致坍方和水災肆虐。當地聖塞巴斯強市（Sao Sebastiao）的人命損失最為慘重，在上述的通報死亡人數中占56名。

聖保羅州政府發表聲明說，今天可望繼續下雨，搜救行動持續進行，因為還有數十人失蹤；並說，有4000人以上被迫離開家園。

聖保羅州政府也呼籲遊客，勿前往災區各城市，以防醫院、道路以及飲水和糧食供應的負荷過重；同時表示，現已採取管制措施，避免沿海地區的糧食、飲水和燃料等必需品漫天要價。

巴西一艘軍艦昨天抵達聖塞巴斯強，以協助救援災民。這艘軍艦將充當緊急野戰醫院，配備有直升機、登陸車和病床。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1120225