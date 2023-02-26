蕭茲訪印度 推動深化雙方商業和國防關係

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（中央社新德里25日綜合外電報導）德國總理蕭茲今天訪問印度，在德國企業領袖的陪同下，會見印度總理莫迪，尋求深化和印度的商業和國防關係，加速推動歐盟和印度貿易協議的進展。

蕭茲（Olaf Scholz）在專訪中告訴印度時報（Times of India）：「我們希望進一步深化我們和印度的雙邊關係，我們在全球議題的合作，舉例來說，像是氣候變遷，並以符合公義、環保和永續的方式進行我們的經濟轉型。」

蕭茲告訴印度時報：「在再生能源、氫能、行動、製藥、數位經濟以及更多的領域，具有密切合作的巨大潛力。 」

蕭茲在西門子（Siemens）等德國大型企業主管陪同下，在新德里會見印度總理莫迪（Narendra Modi），明天預定將前往班加羅爾（Bengaluru）參觀當地的德國軟體公司，其中包括思愛普（SAP）。

法新社報導，蕭茲表示，他希望歐盟和印度之間的一項貿易協議有所進展，這項貿易協議因關稅和印度勞工准入歐盟議題而陷入僵局已久。

蕭茲預期也將討論德國蒂森克虜伯海事系統公司（Thyssenkrupp Marine Systems）競標在印度建造6艘潛艦事宜，據報這項合約規模達數十億美元。

德印兩國對俄烏戰爭也抱持不同看法，印度拒絕在聯合國譴責俄羅斯，並加速向俄羅斯採購石油。俄羅斯是印度的最大武器供應國。

蕭茲在會見莫迪後說：「我們討論了整體局勢，並對俄羅斯入侵烏克蘭導致的情況，開誠布公交換我們的看法。」

他也提及他和莫迪討論北京24日發表的12點聲明，呼籲以政治解決這場危機。

蕭茲說：「有些顯然是正確的，例如再度譴責使用核武。但依我的角度來看，缺少一要素，亦即俄羅斯軍隊必須撤出。」

蕭茲並未談及在和莫迪會談時，是否針對少數族群和媒體權利表達關切之意。

印度稅務局上週突擊英國廣播公司（BBC）位於當地的辦公室，人權團體認為此事和英國廣播公司數周前播出有關莫迪的爭議紀錄片有關。印度政府對此已否認。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1120226