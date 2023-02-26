CIA局長：不認為習近平已做出是否侵台決定

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯表示，中情局不認為中國國家主席習近平已做出是否侵略台灣決定，而且美方研判，習近平與中國軍方高層對能否達成侵台任務仍有疑慮。

勃恩斯（Bill Burns）24日接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）節目「面對全國」（Face the Nation）主持人布瑞南（Margaret Brennan）獨家訪問時表示，中情局不認為習近平已經做出是否侵略台灣的決定。

他表示：「我們有必要非常認真看待習近平最終要控制台灣的企圖心。然而在我們看來，這並不意味一場軍事衝突不可避免。」

他又說：「我們最基本的判斷是，習主席與他的軍方幹部今日對於中國能否達成侵台任務存有疑慮。」

勃恩斯還提到，俄羅斯全面侵略烏克蘭以及後續全球反應，令習近平特別關注。

「沒有其他外國領袖，比習近平更密切注視（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）在烏克蘭的經驗、戰事的發展。我認為從許多方面來說，他（習近平）的所見令他不安而趨審慎。」

勃恩斯也證實，中國可能提供致命武器來協助俄羅斯攻打烏克蘭，他說：「我們深信，中國領導階層正在考慮提供（俄羅斯）致命裝備。」美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）則重申，美國已經直接警告北京，若付諸行動會面臨後果。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）場邊會晤後，接受美國媒體訪問時透露，美方非常擔憂中國正積極考慮提供俄羅斯致命性的支援，包括武器和彈藥；且他當面向王毅警告說，這麼做「會對我們的關係造成嚴重後果」。

美方近期揭露，習近平正在思量升級介入俄烏戰爭程度，這與拜登政府過往的評估大相逕庭。本月稍早勃恩斯還對美國喬治城大學（Georgetown University）的學生表示，習近平一直「不太願意將俄羅斯非常感興趣的致命武器提供給俄國，以用於烏克蘭」。

不過，勃恩斯這次受訪時強調，北京尚未決定將致命性援助交給莫斯科。「我們並未見到已經做出最後決定。我們沒看到致命裝備實際出貨的證據。我想這也是為何布林肯國務卿與總統認為，有必要讓對方非常清楚知道，（這麼做）可能會有後果。」

勃恩斯也證實，拜登政府將美國中情局掌握的情報公開，目的正是要遏阻中國決定將致命性援助提供給俄羅斯。他表示，習近平若如此援俄，「會是風險非常高且非常不明智的賭注」。

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）23日接受美國之音（Voice of America）訪問時也表示，美方「顯然有理由關切」北京正在考慮提供莫斯科致命性援助。但對於是否存在相關證據，雪蔓並未進一步說明細節。

當雪蔓被問到，美國是否相信中國正在考慮提供致命武器給俄羅斯？她是否見到任何證據？雪蔓答道：「布林肯國務卿之所以提出這點，是因為我們確實有疑慮。...我們已經將疑慮告知世界許多國家，並鼓勵他們呼籲習近平在這件事上做出正確決定。」

雪蔓還說，如同布林肯在慕尼黑安全會議與王毅會晤後所言，他「相當直接告訴王毅，如果中華人民共和國提供致命性支援給俄羅斯，在許多方面就會成為（俄國的）共同參戰國，那麼就會有後果」。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1120226