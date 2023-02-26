俄烏戰況膠著 美前防長：蒲亭犯了三大錯誤

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美國前國防部長黑格談到俄羅斯入侵烏克蘭戰況膠著的理由時表示，俄羅斯總統蒲亭（圖）犯了高估俄軍能力等三大錯誤。（Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via 路透社）

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（中央社東京26日綜合外電報導）美國前國防部長黑格（Chuck Hagel）日前接受日媒專訪，談到俄羅斯全面入侵烏克蘭超過一年戰況膠著理由時說，「（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）犯了三大錯誤」。

有關日本首相岸田文雄正檢討訪問烏克蘭，黑格日前接受日本產經新聞專訪時說，「如果印太地區領袖能訪問烏克蘭並提供協助的話，具有重大意義」。這篇專訪今天刊登在產經官網。

儘管黑格表示岸田是否訪問烏克蘭應由本人做決定，但認為「將鼓舞烏克蘭的士氣」。至於烏克蘭和俄羅斯軍隊間的戰鬥，黑格說，第三方結束戰爭的努力可能會在今年內展開。

談到俄羅斯全面入侵烏克蘭已超過一年，戰況仍處於膠著的理由，黑格說，「蒲亭犯了三大錯誤」。

他說，首先是低估了烏克蘭人民的意志；其次是高估了俄軍的能力；第三是完全輕視了西方各國的力量與凝聚力。

關於烏克蘭提出F-16戰機與長程飛彈的需求，黑格說，「美國與北大西洋公約組織（NATO）成員國應認真檢討」。

他提到飛行員訓練等課題，但也認為在戰爭進入第2年的情況下，「並非對提供支援感到猶豫的時候」，認為應積極提供武器給烏克蘭。

談到蒲亭以核武器威嚇美國及歐洲各國，黑格說，雖然不認為蒲亭會動用核武器，「但有必要對最壞的情況做好準備」。

他主張在避免採取引發核戰的行動同時，「不能受到俄國威脅」，必須繼續援助烏克蘭。

有關俄烏情勢未來發展，黑格認為俄羅斯沒有將戰爭持續數年的能力，「我不認為這場戰爭會再打好幾年」，且蒲亭在俄國國內也承受著壓力。

黑格表示，以他個人的看法來說，為了結束戰爭，「在今年的某個時間點」可能會有第三方致力展開協商等行動，現在說不定也有為了停止戰爭所進行的極機密行動，「大多數戰爭都是透過談判結束」。

現年76歲的黑格1997年到2009年曾任聯邦參議員，2013年到2015年間在前總統歐巴馬政府擔任國防部長。他在從政前曾歷任民間投資公司總經理等職務，也參與過越戰。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120226