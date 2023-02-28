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日本少子化加速 2022出生人數提前11年跌破80萬

2023/2/28 14:45（2/28 15:05 更新）
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日本厚生勞動省28日宣布，2022年出生人數速報值為79萬9728人，是1899年以來首度跌破80萬人大關。（圖取自Pixabay圖庫）
日本厚生勞動省28日宣布，2022年出生人數速報值為79萬9728人，是1899年以來首度跌破80萬人大關。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社東京28日綜合外電報導）日本厚生勞動省今天宣布，2022年出生人數速報值（尚未經修正及驗證就立即公布的數字）來到79萬9728人，較2021年減少5.1%，是有可供比較數字的1899年以來首度跌破80萬人大關。

日本經濟新聞報導，值得關注的是，全年出生人數跌破80萬人的少子化加速，比日本國立社會保障暨人口問題研究所2017年公布的推估提早11年發生。

日本出生人數已連續7年創新低，2022年相較2019年的89.9萬人，可看出3年來已減少10萬人出生。如果跟出生人數最多的1949年269.6萬人相比，2022年出生人數不到當年3成。

出生人數快速減少的主因，被認為是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐導致結婚對數減少。2019年還有超過60萬對新人結婚，到了2022年只剩51萬9823對。

雖然日本政府已鬆綁因應疫情的行動限制，但依舊看不到出生人數有反轉跡象。2022年12月出生人數較2021年同期減少6.8%，不僅連續4個月減少，連比率都持續擴大。

另一方面，人口減少的速度也加快中。日本2022年死亡人數為158萬2033人，創史上新高，有可能是受到COVID-19疫情影響。出生人數減掉死亡人數的人口自然減少為78萬2305人，也創歷史新高紀錄。

這次公布的數字包括在日本境內的外國人出生人數與死亡人數，單純只計算日本人的出生人數等，預計今年6月公布。

日本首相岸田文雄日前已宣示少子化對策是政府最重要課題，預計今年3月底將彙整出具體政策。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1120228

#日本
#少子化
#岸田文雄
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