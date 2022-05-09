馬斯克推文引熱議 警告出生率低日本將不復存在

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（中央社東京9日綜合外電報導）世界首富馬斯克週末在推特寫說日本再不拉高出生率，「最終將不復存在」。路透社報導，這則推文今天引發熱議，不過招致的酸言和怒火許多將矛頭指向日本政府幾乎毫無作為。

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）推文寫道：「冒著風險說句大家可能早就知道的話，除非有所改變導致出生率超過死亡率，否則日本最終將不復存在。這對全世界將是巨大損失。」

這番評論觸動日本觀察家和日本人的神經。日本人口2008年達到頂峰，但之後因為出生率低而一直減少，減至去年約1.25億人，政府多次警告且偶有試圖解決問題，但仍不見成效。

不過日本仍然是全球第3大經濟體，不僅擁有全球重量級企業，涵蓋從汽車製造到遊戲開發等各行各業，也是全球半導體供應鏈的關鍵一環。

華府智庫「美國進步中心」（Center for American Progress）資深研究員哈里斯（Tobias Harris）寫道：「發這則推文到底有什麼意義？」哈里斯認為，日本未來人口發展令人焦慮的地方不是「日本最終將不復存在」，而是人口數持續下滑引發的嚴重社會混亂。

其他人指出，低出生率困擾許多國家，包括德國，日本只是首先受到衝擊。特斯拉剛在德國開設新工廠。

但許多日本評論員表示這個情況並不令人意外，並抨擊他們的政府做得不夠，例如應提供更多的日託中心，以及讓女性生完孩子後更容易重返職場。

推特用戶SROFF寫道：「他們一直在說出生率下降，但因為政府沒有採取完善的措施因應，我們能說什麼？他們都是說一套做一套。」

「在這種環境下，誰會說『好吧，讓我們來生小孩』？我對日本深感失望。」（譯者：盧映孜/核稿：陳政一）1110509