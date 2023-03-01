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國際原子能總署：伊朗鈾微粒濃縮逼近炸彈等級

2023/3/1 11:34
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（中央社維也納28日綜合外電報導）聯合國核子監督機構國際原子能總署（IAEA）今天證實，在伊朗檢測到純度高達83.7%的濃縮鈾微粒，逼近生產原子彈所需的90%純度。

根據法新社看到的報告，國際原子能總署表示，「目前仍在討論」，以判定這些微粒的起源。

當被問及在伊朗發現的微粒時，德黑蘭政府表示，濃縮過程中「可能發生了」意料外的變動。

2015年伊朗與世界大國達成協議，限制鈾濃縮並允許國際原子能總署檢查員造訪其核設施，以換取解除經濟制裁。

但這份協議在2018年陷入僵局。

伊朗一直在進行鈾濃縮，遠遠超過協議規定的限制，國際原子能總署估計，伊朗的濃縮鈾庫存是協議規定上限的18倍以上。

國際原子能總署報告指出，2023年1月22日在福爾多（Fordow）取得環境樣本，分析結果顯示含有高達83.7%純度的U-235濃縮鈾微粒。

國際原子能總署估計，截至2月12日，伊朗的濃縮鈾庫存總量為3760.8公斤，比去年11月上次報告增加了87.1公斤。

2015年協議設定的鈾上限為202.8公斤。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120301

#國際原能總署
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