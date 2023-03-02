傳北韓饑荒加劇 金正恩：提高糧食產量不容失敗

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（中央社首爾2日綜合外電報導）北韓中央通信社今天報導，北韓領袖金正恩下令改善基礎設施並擴大耕地面積，並敦促政府官員在達成提高糧食產量的目標上「不容失敗」。南韓近日警告北韓可能即將發生糧食危機。

綜合法新與路透社報導，金正恩今天在勞動黨中央委員會第7次全體會議擴大會議結束前，下令改造灌溉系統、革新現代農業機械部門並擴大耕地面積。

這次會議自2月26日展開，討論改善農業部門的「急迫」任務。

北韓的經濟受到多種因素衝擊，像是洪水、颱風、因核能及飛彈計畫所受制裁，以及因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封鎖邊境導致與中國間的貿易急遽下降。

南韓先前曾警告，近來北韓部分地區餓死的人數激增，可見北韓糧食危機正在惡化。南韓農村發展機構估計，北韓受到夏季暴雨及其他經濟狀況影響，去年農產量比前一年下降近4%。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩訂定相關計畫及具體任務，目標在北韓打造「富裕文明的社會主義農村，現代技術和現代文明兼備」。

報導中也表示，金正恩強調執行全國性經濟計畫時，務必加強紀律，警告不得有「削弱內閣組織力和執行力的行為」，並下令所有黨內部門「驗證他們的工作效率」。

報導也指出，金正恩「強烈呼籲，在落實今年的糧食生產目標上不容失敗」。（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1120302