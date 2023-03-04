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美澳攜手破獲國際販毒集團 查獲206億元古柯鹼

2023/3/4 17:39
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（中央社雪梨4日綜合外電報導）美國和澳洲執法單位攜手合作，破獲一個國際販毒集團，在南美洲海岸外一艘開往澳洲的船隻上截獲2.4公噸古柯鹼。

路透社報導，這批與墨西哥一個販毒集團有關的古柯鹼黑市價值約10億澳元（約新台幣206億元），相當於澳洲估計年消費額的一半，成為澳洲警方參與的最大規模緝毒行動之一。

西澳州（Western Australia）警方今天在聲明中表示，已逮捕並指控此案中的12名嫌疑人；警方並首次公布去年11月美國緝毒局 (DEA)展開行動攔截這艘船的細節。

西澳州警方去年12月28日，用包裝相同的假古柯鹼調包這批貨物，並將其投放在西澳州首府伯斯以西約40海里（74公里）處。

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持有1.2公噸假古柯鹼的「一個國際販毒集團澳洲支部」3名嫌疑成員於去年12月30日被捕，據信他們為了獲取這些貨物，在波濤洶湧的大海跑了3趟。

截至今年1月13日，又有9人落網，其中包括警方在伯斯以東約600公里的大東部公路（Great Eastern Highway）一次攔檢中，查獲超過200萬澳元現金。警方表示，在遭控的12人當中，有一人是39歲的美國男性公民。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1120304

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