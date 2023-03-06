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韓國公布二戰徵用工賠償方案 受害勞工要求撤回

2023/3/6 15:36（3/7 20:00 更新）
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二戰徵用工受害者梁金德奶奶（左2），以及律師林宰成（右2）於2月16日在首爾出席外媒記者會。中央社記者廖禹揚首爾攝 112年3月6日
二戰徵用工受害者梁金德奶奶（左2），以及律師林宰成（右2）於2月16日在首爾出席外媒記者會。中央社記者廖禹揚首爾攝 112年3月6日
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（中央社記者廖禹揚首爾6日專電）韓國政府今天表示，二戰時期「徵用工」（日本企業強徵韓國勞工）賠償將由韓方基金會代為賠償，但仍在世的3名受害者都表態反對，要求韓國政府撤回這項方案。

韓國外交部長朴振今天召開記者會，說明二戰徵用工賠償爭端解決方案，已獲韓國大法院（最高法院）判決勝訴的3案原告賠償金，將由韓國行政安全部轄下日治強制動員受害者支援財團，利用受惠於韓日請求權協定的16家韓企捐款支付，而非被告的相關日企賠償。

代表受害徵用工的支援團體及代理人團在解方公布後召開記者會，轉達現存3名勝訴受害者的反對意見，表示「2018年大法院判決認證殖民統治的違法性與戰犯企業的非人道違法行為，但（韓國）政府今天公布的強制動員解方實際上卻使其失效」，痛批韓國政府以低姿態接受日本一貫的道歉方式，還做出完全無損日本財政的屈辱解決方案。

支援受害方的團體說明，若受害勞工或受害勞工遺族都同意解決方案，在韓國政府及日治強制動員受害者支援財團協議後，就可開始進行債權消滅（放棄）程序；但受害方皆表示會採取與先前相同的執行程序，若財團單方面提出擔保等行動，將申請擔保無效。

代表受害方的律師林宰成指出，受害方對韓國政府今天提出方案持肯定態度者不到一半，其中3名仍在世的直接受害人全都明確表示反對，強調不接受「加害者明明沒道歉，卻要求受害者認為已經道歉」的說法。

受害者之一的梁金德奶奶也在接受媒體訪問時表示：「犯錯的另有其人，該道歉的也另有其人，我認為（用第三方賠償方式）就這樣解決是不行的。」並強硬表示，「不拿這個錢我也不會餓死，不會拿這種像是乞討來的錢」，堅持要求日方正式道歉與賠償。（編輯：陳惠珍）1120306

#韓國
#朴振
#林宰成
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