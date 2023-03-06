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二戰徵用工賠償露曙光 韓日加快磋商解除出口限制

2023/3/6 19:09（3/6 21:51 更新）
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隨著韓國政府對二戰徵用工賠償爭議解決方案出爐，韓日當局也決定加快雙方解除出口限制相關磋商速度。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者廖禹揚首爾6日專電）隨著韓國政府對二戰徵用工賠償爭議解決方案出爐，韓日當局也決定加快雙方解除出口限制相關磋商速度，並暫停先前提交世界貿易組織（WTO）爭端解決程序。

韓國產業通商資源部今天在記者會中發布上述決議，表示雙方決定加速磋商，力求將兩國關係恢復至2019年7月以前狀態。日本經濟產業省也在同一時間公布相關內容，並表示將盡快舉行出口限制政策對話。

韓國大法院（最高法院）2018年判決日本企業敗訴，須賠償二戰時期「徵用工」（日本企業強徵韓國勞工）後；日本在隔年7月限制對韓國出口半導體關鍵化學材料，並將韓國從簡化出口程序國家名單中除名，被認為是對韓國法院判決的反制措施。

韓國就此尋求WTO管道解決，但日韓雙方在2020年3月之後就未再舉行出口限制政策對話。

韓日在2019年11月曾暫停爭端解決程序，著手出口限制政策對話，但韓國在2020年6月向WTO申請重啟爭端解決程序，日方則中斷相關對話。

韓國產業部說明，WTO申訴進度目前進行到兩國協商小組籌設階段，並表示在日本政府採取出口限制措施後，韓國大力推動原物料、零組件及設備取得相關政策，同時透過開發技術與進口來源多元化、吸引投資等方式，減少對日本的進口依賴度。

韓國去年上半年從日本進口原物料、零組件及設備的占比降至歷年最低的15.1%；未來希望透過政策對話進一步穩定供應鏈。

韓國外交部今天就徵用工賠償爭端發表解決方案，將由韓國行政安全部轄下日治強制動員受害者支援財團向勝訴受害勞工支付賠償金。

緊接著，被視為反制徵用工判決的出口限制措施出現新的轉寰餘地，輿論對韓日「軍事情報機密保護協定」（GSOMIA）正常化的期待也隨之上升。

韓國政府當年在日本祭出出口限制時，曾提出終止GSOMIA，之後雖在美國壓力下撤回，保持互通軍方情報的機制，但仍處在雙方可能隨時終止通報的不確定狀態。（編輯：周永捷）1120306

韓國政府就二戰時期「徵用工」賠償爭端發表解決方案，引起部分受害者反彈。圖為6日在韓國首爾市中心舉行的抗議活動。（共同社）
韓國政府就二戰時期「徵用工」賠償爭端發表解決方案，引起部分受害者反彈。圖為6日在韓國首爾市中心舉行的抗議活動。（共同社）
#韓國
#日本
#WTO
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