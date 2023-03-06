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南韓揭戰時徵用工賠償方案 布林肯：為日韓喝采

2023/3/6 14:50（3/6 21:51 更新）
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）南韓政府將對在二次大戰期間被迫為日本企業工作的南韓勞工提供補償，朝改善兩國關係邁進一步，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天對這項計畫讚譽有加。

法新社報導，布林肯在聲明中說，南韓和日本是「美國最重要的兩個盟友，我們對他們為推進雙邊關係所做的努力感到振奮」。

他補充說，美日韓三邊關係是「我們對自由開放印太地區共同願景的核心」。

「讓我們為（首爾和東京）的勇氣和遠見鼓掌，並呼籲國際社會與我們一起為這項重大成就喝采。」

首爾做出上述決定之際，南韓和日本正在強化安全合作，以應對來自擁核國北韓日益加劇的威脅。

日本1910年至1945年殖民統治朝鮮半島，一直是日韓雙邊關係的陰影。

根據首爾當局統計，在日本占領朝鮮半島的35年間，約有78萬名韓國人被日本徵召從事強迫勞動，這不包含戰時被迫成為日軍性奴隸的慰安婦。

南韓政府昨天就二戰時期「徵用工」（日本企業強徵韓國勞工）賠償爭端發表解決方案，將由南韓政府轄下基金會進行第三方代償，而非相關日企直接賠償，引起部分受害者反彈。

長期以來，受害者希望日方就強徵勞工問題直接道歉並給予賠償，他們認為上述提案與這項要求相去甚遠。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1120306

#南韓
#日本
#布林肯
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