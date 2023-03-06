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韓國二戰徵用工由韓基金會代償 相關日企免賠惹議

2023/3/6 13:30（3/6 21:51 更新）
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韓國政府就二戰時期「徵用工」賠償爭端發表解決方案。反對方案的民眾6日聚集韓國外交部外抗議。（共同社）
韓國政府就二戰時期「徵用工」賠償爭端發表解決方案。反對方案的民眾6日聚集韓國外交部外抗議。（共同社）
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（中央社記者廖禹揚首爾6日專電）韓國政府今天就二戰時期「徵用工」（日本企業強徵韓國勞工）賠償爭端發表解決方案，將由韓國政府轄下基金會進行第三方代償，而非相關日企直接賠償，引起部分受害者反彈。

韓國外交部今天舉行記者會，由外交部長朴振親自說明二戰徵用工賠償爭端解決方案，韓國大法院（最高法院）已判賠的3件索賠案將由行政安全部轄下日治強制動員受害者支援財團向勝訴原告支付賠償金。

韓國大法院2018年判決15名徵用工勝訴，要求日本新日鐵住金鋼鐵公司（現為日本製鐵公司）與三菱重工公司應賠償韓籍徵用工，但兩家企業拒絕賠償至今，賠償金額共計約40億韓元（約新台幣9756萬元）。

仍在等待法院判決的其他徵用工相關案件，若判決確定，預計也將採取相同處理方式。

朴振說，賠償所需財源將透過民間自發捐款等方式籌措，將優先利用浦項鋼鐵（POSCO）等約16個韓日請求權協定受惠韓企捐款。此外，為記取過去受害勞工的傷痛，對未來時代帶來更具發展性幫助，之後也將擬定緬懷受害者及教育、調查、研究計畫。

韓國大法院2018年判決公布後，日本政府對韓國實施出口管制，韓方則一度提出中止雙方「軍事情報機密保護協定」（GSOMIA），兩國關係降至冰點。

朴振表示，這次解決方案展現政府對韓日關係發展的決心，希望兩國可以在1965年韓日關係正常化後建立的友好關係基礎上，較具未來指向性的韓日關係更進一步發展。他也對受害勞工與家屬長期以來的痛苦表示感同身受，表示將盡全力為受害者弭平傷痛。

但這次宣布的解決方案，相關日本企業完全未參與賠償，被韓媒稱作「半個解方」，也受到部分受害勞工強烈反彈。代表受害徵用工的辯護律師林宰成在社群網站發文批評這項作法是用韓國企業的錢讓受害勞工的債權消滅，「對強制動員問題一元都沒出的日本企業完勝」。

對此，韓國外交部則表示，這次解決方案並不是解決徵用工賠償問題的終點，而是開始，朴振也在記者會中反駁「半個解方」的批評，「以水杯比喻，現在已裝進半杯以上的水」，期待日本友善回應將杯子進一步填滿。

他說，「得到日方再一次道歉並非萬能」，認為日本政府正式發表的反省與謝罪談話始終如一，「是否忠實履行才是重點」。（編輯：郭中翰）1120306

#韓國
#徵用工
#三菱重工
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