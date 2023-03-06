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印尼媒體：東協與中國「南海行為準則」談判將登場

2023/3/6 19:01
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（中央社記者李宗憲雅加達6日專電）印尼媒體報導，東協成員國與中國代表將於3月8至10日在雅加達舉行「南海行為準則」談判會議。印尼外交部向中央社證實，多場東協會議即將舉行，但未透露具體日期和議程。

雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，中國外交部長秦剛很快就會兌現他2月訪問雅加達期間，對印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）的承諾，也就是盡快針對「南海行為準則（COC）」與東協東南亞國家協會（ASEAN）成員國進行談判。

報導稱，「自從近20多年前，兩方同意針對「南海行為準則」進行談判以來，至今毫無進展，並稱印尼將於3月8日至10日針對該「準則」舉行談判會議，東協10個成員國和中國的高官都會出席。

中央社詢問印尼外交部是否有相關會議時，印尼外交部回覆稱「有多場東協會議即將舉行」，但不願透露具體議程和日期。

日前，新加坡媒體「海峽時報」（The Straits Times）也曾引述不具名的外交人員稱，針對「南海行為準則」的談判會議將在3月8日至10日舉行，中國將派一名負責海洋事務的高官參加。

「雅加達郵報」報導稱，中國將透過該正式會議與東協討論南海爭端，因為中國持續加強其對南海的控制，緊張局勢正在升溫，並可能加劇軍備競賽。

作為東協輪值主席國，印尼曾表示，在南海緊張局勢升級的情況下，印尼計劃加強與中國和其他東南亞國家的談判，以確定「南海行為準則」的內容。（編輯：高照芬）1120306

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