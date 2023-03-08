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加拿大廢除歧視性法規 LGBTQ不再被視為猥褻

2023/3/8 18:29（3/8 18:42 更新）
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加拿大政府今天宣布廢除一項歷史性法律規範，不再將女性墮胎視為犯罪，也不再以猥褻罪將LGBTQ群體行為定罪。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
加拿大政府今天宣布廢除一項歷史性法律規範，不再將女性墮胎視為犯罪，也不再以猥褻罪將LGBTQ群體行為定罪。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社多倫多7日綜合外電報導）加拿大政府今天宣布廢除一項歷史性法律規範，不再將女性墮胎視為犯罪，也不再以猥褻罪將LGBTQ群體行為定罪，曾因這類罪行遭定罪者，都將隨這次司法制度改革洗清罪名。

綜合法新與路透社報導，這項被廢除的法律規範限制婦女墮胎權，並限制LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）進入澡堂、夜店以及換伴俱樂部的權利，這些場所被認為是酷兒群體的安全區。

婦女、性別平等與青年事務部部長伊恩（Marci Ien）在聲明中表示：「加拿大人應享有非歧視性政策，並將他們的安全放在第一位。」

她說，加拿大政府意識到過去的相關法律及規範有失公允，並且損及LGBTQ群體和婦女的自由。

這些法律規範廢除後，有此類前科者都可依2018年實施的相關法令，免費申請刪除犯罪紀錄，該法令允許永久銷毀「歷史上不公正的定罪記錄」。

申請者需提供定罪相關資料才能符合申請資格；若遭定罪者已過世，家庭成員或受託人可代為申請。（譯者：張茗喧/核稿：劉淑琴）1120308

#加拿大
#LGBTQ
#墮胎
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