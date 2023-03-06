鼓吹LGBTQ權益 全球首位出櫃跨性別議員貝葉過世

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全球首位出櫃的跨性別國會議員紐西蘭人貝葉過世，享壽65歲。圖為貝葉2006年9月26日在印度新德里的會議上發表談話。（路透社）

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（中央社雪梨6日綜合外電報導）全球首位出櫃的跨性別國會議員紐西蘭人貝葉過世，享壽65歲，她在世時力倡LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）權利，始終不懈。

路透社報導，貝葉（Georgina Beyer）長期以來罹患腎臟病，但有關她過世的聲明沒有提到死因。

貝葉曾經是性工作者、演員和變裝皇后，在擔任紐西蘭北島農村城鎮卡特頓（Carterton）的鎮長幾年後，於1999年當選為國會議員。她擔任工黨議員直到2007年。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）在2020年授予貝葉紐西蘭功績勳章（New Zealand Order of Merit），表彰她對彩虹族群的服務。她以推動同性民事結合（civil union）與同性婚姻合法化以及賣淫合法化聞名。

貝葉是毛利人（Maori）後裔，她在2014年再次為前馬納黨（Mana Party）進軍國會，但沒有成功。

貝葉曾經歷4年的末期腎衰竭，需要每天洗腎，之後於2017年接受腎臟移植。

貝葉的朋友甘迺迪（Scotty Kennedy）在臉書貼文說，貝葉今天在接受安寧療護之處去世。

甘迺迪寫道：「貝葉過去一週有最親近的人全天陪伴身旁，她接受將發生的事，不時說笑，眼睛裡閃爍著光芒，直到最後一刻。」

紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）說，貝葉在國會留下了深刻的印記。

「我確實認為貝葉開了一條道路，讓其他人更容易跟進。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1120306