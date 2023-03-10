豔星封口費案檢方要川普到庭 起訴可能性增加

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（中央社紐約9日綜合外電報導）4名知情人士透露，曼哈頓檢方最近向美國前總統川普的律師示意，如果川普願意，下週可赴大陪審團前就被控付豔星封口費案作證。檢方此舉顯示川普有可能在本案遭刑事起訴。

「紐約時報」引述知情人士透露，曼哈頓地方檢察官辦公室給川普機會，下週向已聽取本案證據的大陪審團作證。紐時認為檢方這類諭令通常代表案件即將起訴，因為對承辦本案的地方檢察官布萊格（Alvin L. Bragg）而言，要潛在被告親向大陪審團說明最後卻不起訴，並非尋常作法。

在紐約，潛在被告有權在被起訴前回答大陪審團的問題，但很少人會出庭。川普也很可能拒絕檢察官諭令，他的律師可能與檢方私下會面，爭取打消刑事控罪。

作為潛在被告，若選擇親赴火線作證代表放棄豁免，即若遭起訴，他的證詞可能被用來作為對他不利的指控。儘管屆時在向大陪審團陳述時可有律師陪同提供建議，但律師不能跟陪審員交談，且檢察官可向川普提出的問題幾乎沒有限制。

川普捲入多項案件，任何案件成立都將代表首度有美國前總統遭刑事起訴，且可能打亂2024年總統大選。本案也會讓檢察官布萊格成為全國焦點，不過離這起複雜案件定罪還言之尚早。

川普多年來面臨一連串刑案與特別檢察官調查，但從未被起訴犯罪，這也凸顯布萊格這次調查的重要性。

除布萊格之外，喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）地方檢察官正調查川普是否干預2020年大選；而在聯邦層級，一名特別檢察官正在審視川普被控推翻2020總統大選結果，以及他經手機密文件有無涉及觸法。

曼哈頓檢方的這宗調查已持續近5年，主要在一筆付給色情女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）的13萬美元（約合新台幣405萬元）封口費，這筆錢由川普的前御用律師柯恩（Michael Cohen）支付，後由川普向白宮報銷；柯恩預料也要向大陪審團作證，但尚未出庭。

這筆13萬美元費用是2016年總統大選最後階段時所支付，當時暴風女丹尼爾斯的經紀人聯繫「國家詢問報」（National Enquirer），願提供女方與川普有染的獨家報導。

國家詢問報發行人裴克爾（David Pecker）是川普長年友人，他曾同意在2016大選期間注意對川普的潛在負面新聞，甚至一度同意買下另一女性與川普的婚外情故事按住不發。

據其他幾位了解調查進度人士透露，檢方已在大陪審團面前詰問至少6名其他人士。檢方目前尚未完成傳喚程序，且最終仍可決定不起訴川普。

川普曾表示在他成為總統之前檢方已對他展開「獵巫」，還稱非裔民主黨籍的布萊格是一名受政治動機驅使的「種族主義者」。

紐時認為即使本案川普遭起訴，要定罪或送他進牢難度也不低。本案訴究涉及未經驗證且頗具法律風險的論告，更有複雜法律交互作用，如此大費周章處理的卻是一宗刑度不高的案件。川普最終若被定罪，刑度為4年以下有期徒刑，未必要坐牢。

將本案的刑事控罪與違反選舉法令相結合，這對任何刑事案件來說都是一種新穎的法律理論，遑論針對者還是一名前總統，屆時任何一名法官或上訴法院都很可能駁回案件，或最終以微罪從輕發落。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1120310