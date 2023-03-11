白宮附近行政辦公大樓起火 員工撤離無人受傷

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國特勤局表示，白宮旁邊的艾森豪行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building）今天發生火警，消防隊接獲通報趕赴現場，緊急疏散大樓內的工作人員。

美聯社報導，華盛頓特區消防暨緊急醫療救護單位（D.C. Fire and Emergency Medical Services）上午8時在推特（Twitter）發文說，地下室一個故障的冷卻馬達引發火災，消防人員前往救火，沒有人受傷。

艾森豪行政辦公大樓建於1871年到1888年，矗立在美國總統拜登辦公的白宮西翼旁，有不少白宮職員在內工作。今早一封寄給白宮職員的電子郵件寫道「緊急：請疏散」，並依安全官員指示命令他們撤離。

經過一番騷動後，早上8時35分，白宮周圍地區恢復平靜。

「紐約時報」報導，艾森豪行政辦公大樓2007年曾發生火災，導致時任副總統錢尼（Dick Cheney）使用的禮儀辦公室毀損，當時有1000名聯邦政府員工緊急疏散，其中一名陸戰隊員在打破5樓窗戶逃生時受傷。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1120311