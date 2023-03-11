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伊朗：已敲定合約 購俄造蘇愷35戰機

2023/3/11 21:27
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（中央社德黑蘭11日綜合外電報導）伊朗和俄羅斯的防務合作正在加深之際，伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗已敲定向俄羅斯採購蘇愷35型戰鬥機的合約。

法新社報導，伊朗在遭受制裁下，空軍戰機已日漸老舊，難以取得零件來繼續翱翔天際。

伊朗在對聯合國發表的聲明中說，在1980至1988年兩伊戰爭結束後，伊朗開始接洽「相關國家以採購戰鬥機」來壯大自己的機隊。

伊朗通訊社昨晚報導這項聲明時說，「俄羅斯曾宣布」，在限制伊朗採購傳統武器的聯合國第2231號決議2020年10月期滿後，「願意出售伊朗戰機」。

聲明並說：「伊朗在技術上可以接受蘇愷35型戰鬥機。」

過去一年來，伊朗當局在軍事等方面，和俄國建立了密切關係。

烏克蘭指控伊朗，自俄軍去年2月入侵烏克蘭後，即提供俄軍用以攻擊民生目標的見證者-136型「自殺」無人機，但遭伊朗否認。

對於伊朗和俄羅斯不斷加強軍事合作，美國已表示憂心。美國國防部發言人柯比（John kirby）去年12月即警告，俄國似乎可能出售伊朗戰鬥機。

柯比當時堅稱，伊朗飛行員據報已在俄國學習駕駛蘇愷戰機，同時伊朗可能在明年內接獲戰機，從而「大幅加強伊朗空軍相較區域鄰國的戰力」。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120311

#伊朗
#俄羅斯
#柯比
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