防堵飲用水永久性化學物質毒害 美訂新規限制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國環境保護署（EPA）今天提議新標準，要限制公共飲用水中有害「永久性化學物質」（forever chemicals）的含量。

法新社報導，這項舉措針對被稱為「全氟/多氟烷基物質」（PFAS），這些物質會致癌，並引發其他健康問題。

美國環保署擬議的新規將要求公共飲水設施監測6項PFAS化學物，並在供水方面降低PFAS含量。

環保署長黎根（Michael Regan）表示，新的飲水標準可能預防數以千計民眾死亡，以及數以萬計民眾罹患與PFAS有關的疾病。

PFAS自1940年代起便廣泛用於工業和消費產品中，如不沾鍋、地毯、防水衣、食品包裝、化妝品和清潔用品等。

不過黎根指出，「意在帶來實用性與便利性、起初被稱為奇蹟的突破性技術，很快地變成現代世界中最緊迫的環境和公衛問題之一」。

他說：「這些有毒化學物是如此普遍且長時間存在於環境中，以致於食物、土壤、水，甚至地球最偏遠的角落都有它們的蹤跡。」

黎根補充表示：「這些化學物會隨著時間累積在體內，我們知道長期暴露在某些類型的PFAS中與一些嚴重疾病有關，包括癌症、肝損傷和高膽固醇。」

美國一些大型企業近年來逐步停用某些PFAS化學物，一些州也已針對公共飲用水中的PFAS實施限制。

環保署的這項提議將於年底定案，會針對飲用水中的PFAS訂定全國一致的標準。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1120315