中國監管機構顧慮下 寧德時代推遲赴瑞士上市

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（中央社台北15日電）外電報導，中國電池製造業巨頭寧德時代在瑞士發行全球存託憑證（GDR）籌集至少50億美元的計畫已被推遲，原因是中國監管機構對寧德時代大規模發行提出擔憂。

路透社14日引述消息作了上述報導。其中一名知情人士說，寧德時代原本預計1月底前獲得中國證券監管機構的批准，但這一過程比預期的要久。

此前，中國國家主席習近平在全國人大、政協「兩會」期間告訴寧德時代，他對於寧德時代連續6年躋身全球最大動力電池生產商感到「亦喜亦憂」。

報導說，習近平這番言論是對中國最具全球競爭力行業的罕見公開干預。

寧德時代目前市值1390億美元，正在德國和美國等海外市場擴張。據寧德時代2022年財報，公司目前占據全球電池市場約37%的占有率，為特斯拉（Tesla）、福斯（Volkswagen）和BMW等汽車巨頭供應電池。

消息人士稱，寧德時代已告知中國證監會，擬將上市所得資金用於公司在歐洲的擴張計畫，特別是促進在匈牙利一家工廠的發展，並可能為公司在美國的擴張提供資金。

2月初，消息人士稱寧德時代計畫最早於5月上市。目前關於這筆交易，還沒有新的時間表。

消息人士透露，中國監管機構對寧德時代大規模的GDR發行表示擔憂。

此外，證監會還在審查寧德時代對籌集資金的使用計畫，質疑公司是否需要籌集如此多的資金。2022年6月，寧德時代剛在中國國內透過股票配售募集了人民幣450億元。

寧德時代當時表示，股票配售所得將用於資助公司在中國4個城市的鋰離子電池生產和升級，並加強研發。

報導引述數據顯示，這次私募是中國2022年規模最大的股權資本市場交易。

據Refinitiv數據，寧德時代在瑞士透過GDR籌集50億美元的交易，將輕鬆成為中國企業在瑞士的最大IPO。

中國企業去年開始赴瑞士上市，此前瑞士推出了交叉上市平台，允許企業透過在瑞士證券交易所（SIX）發行和上市GDR來籌集資金。瑞士公司可在中國的交易所發行中國存託憑證。

數據顯示，2022年以來，已有11家中國企業在瑞士上市，融資36.6億美元。

GDR是一種融資選擇，公司藉此向總部以外的投資者提供購買和交易股票的機會。

中國發行方的GDR吸引了海外投資者，因為投資人通常可以10%的折扣購買這些股票，並在歐洲市場交易120天後自由轉換為相應的中國股票。

但當投資者將資金從境內轉移到境外時，會消耗部分中國外匯儲備，發行方通常會將籌集的資金用於海外。知情人士說，這種做法也讓中國監管機構不那麼熱衷批准大型GDR發行。（編輯：周慧盈/邱國強）1120315