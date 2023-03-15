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AI公司G42傳入股 字節跳動估值跌至2200億美元

2023/3/15 17:54
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（中央社阿布達比15日綜合外電報導）彭博昨夜引述知情人士的話報導，總部設在阿布達比的人工智慧公司G42已收購TikTok母公司字節跳動逾1億美元（逾新台幣30億元）股權，換算字節跳動估值為2200億美元。

路透社引述彭博報導指出，G42由阿拉伯聯合大公國國家安全顧問塔赫農（Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan）主控，近數月來透過旗下基金42XFund向現有股東收購股權；報導並說，不久後另一基金以2250億美元估值也入股字節跳動（ByteDance）。

2200億美元遠低於字節跳動去年回購股份期間的估值3000億美元，更低於2021年介於3000億至4000億美元間的次級市場估值。

彭博昨天稍早報導，短影音分享程式TikTok考慮與字節跳動分拆，以化解美國對TikTok在國家安全上的疑慮。TikTok日益遭到外界批評，惟恐其用戶個資最終落入中國政府手中，而破壞了西方安全利益。（譯者：張佑之/核槁：嚴思祺）1120315

#彭博
#TikTok
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彭博
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