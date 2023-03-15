柬埔寨一年驅逐近6千外國人 主要來自泰中越

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（中央社記者陳家倫河內15日專電）柬埔寨移民總局表示，2022年柬埔寨共驅逐出境將近6000名外國人，這些人來自42個國家，其中又以泰國、中國、越南人最多。

柬埔寨去年爆發多起打工陷阱、人口販運案，包括台灣在內的多國民眾被「高薪工作」利誘至柬埔寨從事網路、電信詐騙，部分民眾並遭到行動限制與暴力對待，柬國為了挽救國際形象，在境內展開大掃蕩。

高棉時報（Khmer Times）報導，柬埔寨移民總局14日發布報告指出，去年共驅逐出境5825名外國人，他們分別來自42個國家，大多是泰國人、中國人以及越南人。

報告表示，這些外國人被驅逐出境是因為沒有在柬埔寨工作的相關文件並且涉及犯罪。

柬埔寨移民總局發言人高文丹（Keo Vanthan）說，這些人違反了柬埔寨法律，來柬國工作卻沒有取得適當文件。

高文丹指出，柬國除了逮捕和驅逐違法的外國人外，也正在試圖揪出躲避追捕的外國人。

報告並顯示，2022年來自45國共計1612名外國人被關押在柬埔寨，這些人大部分是越南人、中國人與泰國人。

此外，2022年有282名外國人在柬埔寨發生意外，其中223人死亡。

高文丹還向柬國華文媒體「柬中時報」表示，今年1月1日至2月21日，有來自16個國家與地區共計520名外國人被驅逐出境，其中包括321名中國公民。（編輯：韋樞）1120315