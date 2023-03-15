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中國間諜氣球警戒 2月日本戰機緊急升空次數增

2023/3/15 22:27
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（中央社記者楊明珠東京15日專電）今年2月發生美國擊落中國間諜氣球一事，日本防衛省為防範領空遭外國飛機等入侵，航空自衛隊的戰機緊急升空次數急增，其中以因應中共軍機的緊急升空次數居最多。

日本共同社報導，日本防衛省統合幕僚監部（相當於國防部參謀本部）表示，日本航空自衛隊戰機2月的緊急升空次數急增為66次。因應的對象以國家來看，分別是因應中共軍機34次、因應俄羅斯軍機1次。因應北韓、台灣軍機則是0次。因應上述4個國家以外的其他國家是31次。

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美國2月擊落在美國上空的中國間諜氣球。後來，日本防衛省公布，被推定是中國間諜氣球的物體曾飛行在日本的九州、東北地方的上空。日本防衛省表示，鑑於一連串的情勢，航空自衛隊戰機上個月比以往更積極，為了確認狀況，因此戰機緊急升空的次數增多。

有關今後的應對，日本防衛省表示，包括間諜氣球在內，將努力蒐集情報，警戒監視。不過，防衛省認為，考慮到戰機駕駛的負擔等，一定要避免出現過度因應的情況，就戰機是否應緊急升空一事，將思考如何做更準確的研判。（編輯：高照芬）1120315

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