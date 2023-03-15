美稱墜入黑海無人機恐無法尋回 俄躍躍欲試

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）白宮發言人柯比今天表示，遭俄羅斯戰機攔截後墜入黑海的美國軍用無人機可能已無法找回，但俄羅斯稱，仍將設法找回無人機殘骸。此事令原已緊繃的美、俄關係更加惡化。

路透社報導，這是俄烏戰爭開打以來首次發生此類事件。美國國防部說，俄軍蘇愷27戰鬥機撞擊這架無人機的螺旋槳，使無人機故障。俄國國防部則將無人機墜毀原因歸咎於「動作角度過大」，並稱，俄機並未接觸無人機。

柯比（John Kirby）在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說：「這架無人機尚未尋回，我也不敢說，我們能找到它。它墜落到黑海非常、非常深的海域，所以我們還在評估，能否採取回收行動，也許沒有辦法。」

克里姆林宮國家安全會議祕書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）則在電視上說：「我不知道我們是否能將無人機殘骸找回，但必須找找看，我們一定會這麼做，當然我希望能成功。」

柯比告訴美國廣播公司（ABC），即使俄國尋獲無人機殘骸，美國當局也已採取防範措施，可確保俄方從中吸收有用情報的能力受限。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1120315