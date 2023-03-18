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中印拉達克對峙 印度外長：情勢脆弱且危險

2023/3/18 18:04
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（中央社新德里18日綜合外電報導）印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）今天表示，印度與中國在喜馬拉雅山脈西部拉達克地區的情勢脆弱且危險，甚至在某些地方，兩國軍隊部署得非常接近。

路透社報導，2020年6月，印度與中國官兵在拉達克（Ladakh）地區發生衝突，至少24名軍人喪命，但經過多次的外交和軍事會談，情勢已經和緩。

去年12月9日，這兩個亞洲核武大國又在印度阿魯納查省（Arunachal Pradesh）達旺（Tawang）地區爆發衝突，但沒有人員死亡。

蘇杰生今天在一場活動上說：「在我看來情勢仍然非常脆弱，因為有些地方我軍部署非常接近，因此在軍事評估上相當危險。」

蘇杰生提到，在依照他和中國外長2020年9月達成的原則性協議解決邊界爭端之前，印中關係無法恢復正常。

他還說，儘管雙方的部隊已從許多地方撤離，但還在針對未解決的問題進行討論，「我們已經向中國明確表示，我們不能破壞和平與安寧，你們不能違反協議」。

蘇杰生指出，本月印度舉辦的20國集團（G20）外長會議期間，他與中國新任外交部長秦剛討論了這個情況。（實習編譯：簡穎雅/核稿：陳彥鈞）1120318

#蘇杰生
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