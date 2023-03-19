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新華社再就習近平訪俄發文：中俄關係穩如泰山

2023/3/19 12:01
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（中央社台北19日電）中國官媒新華社連續2日發文，就中國國家主席習近平20日訪俄之行暖身，18日的文章再次強調中俄關係成熟堅韌、穩如泰山，符合兩國各自和共同利益及國際民主化潮流，沒再具體提及俄烏戰爭。

新華社18日就習近平20日至22日訪問俄羅斯連發2文，其中一篇題為「成熟堅韌的中俄關係」，指出「兩國新時代全面戰略協作夥伴關係成熟堅韌、穩如泰山，樹立了新型大國關係的新範式。」

文章指出，中俄關係的成熟堅韌是靠「頂層設計和戰略引領」，既不對世界上任何國家構成威脅，也不受任何第三方的干擾和挑撥，符合兩國各自和共同利益及國際關係民主化的潮流。

文章表示，兩國在涉及彼此核心利益問題上加大相互支持，在經貿、投資、能源、科技、人文、地方等各領域合作全面深入發展，以及持續深化「一帶一路」建設。

文章表示，面對個別國家重拾冷戰思維，製造「民主對抗威權」的偽命題，中俄與各國堅定不移推進世界多極化和國際關係民主化，堅定不移反對霸權、抵制新冷戰。

新華社另一篇題為「推動新時代中俄關係取得新的更大發展——俄羅斯社會各界熱切期盼習近平主席對俄羅斯進行國是訪問」的文章提到，2022年中俄雙邊貿易額創紀錄地突破1900億美元，俄方期待習近平到訪推動雙方務實合作再上新台階。

習近平在俄烏戰事激烈進行之際訪問俄羅斯，各界關注會對戰事產生什麼影響。中國外交部17日宣布習近平訪俄，外交部發言人汪文斌形容習近平此次訪俄是為了「和平」而去，中方在俄烏戰爭上主張勸和促談。

新華社17日稍晚時間發布題為「中俄關係定向領航 為世界注入更多穩定性」的長文，針對俄烏戰事上，僅以一段重申中方立場，表示中國秉持客觀公正立場，積極勸和促談，推動國際社會形成合力，為和平解決烏克蘭危機發揮建設性作用。

同日中國駐俄羅斯大使館也發布大使張漢暉接受新華社等中國媒體聯合採訪內容，主題為「世界越是動盪不安 中俄關係越應穩步向前」，但問答完全未提到烏克蘭。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1120319

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