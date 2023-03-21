更多編輯台推薦新聞：
村上宗隆經典賽吞3K後揮出再見安 證明日職打者價值
運動

村上宗隆經典賽吞3K後揮出再見安 證明日職打者價值

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看
國際

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

以色列國會廢除禁令 猶太人可重返約旦河西岸4屯墾區

2023/3/21 21:20（3/21 21:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為2007年3月27日，以色列激進分子在約旦河西岸北部扛著一個帳篷。（路透社）
圖為2007年3月27日，以色列激進分子在約旦河西岸北部扛著一個帳篷。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷21日綜合外電報導）以色列國會今天廢除將約旦河西岸4個屯墾區人員清空的法律，這是總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導強硬右派聯合政府的最初重大舉措之一。

路透社報導，原本的法律是在2005年通過，明令約旦河西岸北部4個猶太屯墾區的人員清空，同時以色列須自加薩走廊撤軍。如今法律廢除後，猶太居民可在獲得以國軍方批准下，重返屯墾區。

自1967年「六日戰爭」以來，以色列在巴勒斯坦人視為未來建國核心的土地上建立了大約140個屯墾區。除了這些核可的屯墾區外，一群群猶太人在未經以國政府許可的情況下，又建立了數十個外圍村落。

多數強國認為，以色列在1967年戰爭攻占的土地上建立屯墾區違反了國際法規定，而屯墾區外擴則是和平的阻礙，因為這種作法蠶食了巴人宣稱未來建國所需的土地。

以國國會外交和國防委員會主席艾德斯坦（Yuli Edelstein）將前述廢法之舉譽為「邁向真正修復原屬猶太人家園土地並且建立以色列的重大第一步」。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120321

#屯墾區
#以色列
#以國國會
延伸閱讀
以色列占領巴勒斯坦領土爭議 聯合國決議徵詢國際法院意見以色列財長籲消滅巴勒斯坦城鎮挨轟 總理滅火稱不當言論特派專欄／以色列歷來最極右政府恐危及民權 考驗以美關係
尼坦雅胡
以色列司法改革惹議 尼坦雅胡與拜登通話後立場軟化與尼坦雅胡通電話 拜登盼以色列司改尋妥協方案
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族