以色列國會廢除禁令 猶太人可重返約旦河西岸4屯墾區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷21日綜合外電報導）以色列國會今天廢除將約旦河西岸4個屯墾區人員清空的法律，這是總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導強硬右派聯合政府的最初重大舉措之一。

路透社報導，原本的法律是在2005年通過，明令約旦河西岸北部4個猶太屯墾區的人員清空，同時以色列須自加薩走廊撤軍。如今法律廢除後，猶太居民可在獲得以國軍方批准下，重返屯墾區。

自1967年「六日戰爭」以來，以色列在巴勒斯坦人視為未來建國核心的土地上建立了大約140個屯墾區。除了這些核可的屯墾區外，一群群猶太人在未經以國政府許可的情況下，又建立了數十個外圍村落。

多數強國認為，以色列在1967年戰爭攻占的土地上建立屯墾區違反了國際法規定，而屯墾區外擴則是和平的阻礙，因為這種作法蠶食了巴人宣稱未來建國所需的土地。

以國國會外交和國防委員會主席艾德斯坦（Yuli Edelstein）將前述廢法之舉譽為「邁向真正修復原屬猶太人家園土地並且建立以色列的重大第一步」。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120321