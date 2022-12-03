特派專欄 以色列歷來最極右政府恐危及民權 考驗以美關係

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中央社駐特拉維夫特派員賴素芬／12月3日

以色列3年內第5次大選11月初塵埃落定，鷹派尼坦雅胡重掌政權，正與極右聯盟協談組閣，預料成立1948年建國以來最極端傾右政府，不僅公民權可能受損，以美關係也面臨挑戰。

極右派組織的崛起是近10年來的世界局勢，背後的因素以歐美國家來說，例如美國、法國、匈牙利、義大利等，主要涉及移民與難民政策、種族意識、宗教衝突、性平權等爭議。以色列極右派的崛起除了以上議題外，更牽扯到猶太與阿拉伯人間種族仇恨與以巴衝突。

以色列的右傾趨勢可以追溯至1993年以色列與巴勒斯坦為解決「以巴衝突」所設立和談架構而簽署奧斯陸協議 （Oslo I Accord）後引起的社會分歧，之後簽署該協議的總理拉賓（Yitzhak Rabin）於1995年被右派分子刺殺，鷹派的尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）因勢竄起，於1996年當選而出任總理 ，接著他陸續在以色列政壇稱霸近30年，這次的勝選讓他第5次登上總理大位。

相較於目前等於是被極右翼綁架後妥協而即將成立的新政府，以色列過去30年來的右傾政府，基本上還是一個遵循法制、包容多元族群和尊重自由平等的民主政權。

而即將列入尼坦雅胡內閣的3位極右黨派聯盟領導人—「宗教錫安主義黨」（Religious Zionist）領袖史莫崔赫（Bezalel Smotrich），「猶太力量黨」（Otzma Yehudit）的班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）以及極正統猶太教派的「諾安黨」（Noam） 的馬歐滋（Avi Maoz），僅僅3年前由於他們的種族歧視、煽動仇恨、反同性戀和極端的猶太意識形態等言論在右派陣營裡仍被視為邊緣人。

2019年開始，由於尼坦雅開始面對法院多項貪腐控訴調查，他原本的右派聯盟因此分裂為支持與反對他的兩支派。2021年的選舉就是由反對他的右派分支加入中間派和左翼小黨，以下架他為目標而成立「反尼坦雅胡」陣營，成功推翻創紀錄連任12年總理的尼坦雅胡。

同時，尼坦雅胡為了他個人的政治生涯與掌控政權以對抗法院控訴，不惜代價拉攏極端右派勢力，促成極右派能短短3年內突出走入主流政治。

根據目前組閣達成的協議，史莫崔赫首先將擔任財政部長然後輪替接任內政部長。史莫崔赫最初曾想爭取國防部長職務，引發華盛頓的擔憂，因為史莫崔赫的政黨向來反對巴勒斯坦建國，並且支持瓦解巴勒斯坦權力機構將以色列主權擴展至約旦河西岸，並阻止約旦河西岸的巴勒斯坦人獲得平等權利。 他對以色列的阿拉伯人和LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）的也保持敵對觀點。

據報導美國駐以色列大使奈茲（Thomas Nides）12月稍早會見勝選的尼坦雅胡時，曾向他暗示拜登政府對極右派領導人獲得制定以色列對巴勒斯坦人政策權力的顧忌。

美國總統拜登（前左）7月訪問以色列，與尼坦雅胡（前右）會談。（圖取自facebook.com/Netanyahu）

史莫崔赫的新職將讓他有權掌控約旦河西岸區內猶太人定居點的活動。意識到歐美國家對史莫崔赫這樣的職權必有爭議，尼坦雅胡的「聯合黨」（Likud）聲明中指出史莫崔赫對於約旦河西岸猶太定居點內的政策與管理都需先與尼坦雅胡協調。

先前，極右派「猶太力量黨」領袖班吉維爾也已與尼坦雅胡簽定協議將出任專為他所新成立的 「國家安全部」，權勢包括掌控以色列境內警署和約旦河西岸的邊境警察。由於他的極端立場，班吉維爾年輕時被以色列軍方拒絕徵召，曾面臨數十項針對阿拉伯人的仇恨言論指控，且長期鼓吹驅逐他所謂「不忠」的以色列阿拉伯人、主張對恐怖分子判死刑及放寬以色列軍人對巴勒斯坦人開槍的規範。

另外，本週稍早尼坦雅胡的「聯合黨」也達成協議將任命極端「諾安黨」領袖馬歐滋為總理辦公室內部的教育部門副部長並兼任將新成立的「猶太人身分局」（Bureau of Jewish Identity）局長。

這位強烈反同性戀及挑戰「回歸法」（Lawof Return）移民政策的極端邊緣的爭議性人物將來有權監督約8000個教育項目，涵蓋數千所世俗學校的數10個科目，將這些項目從下任教育部長的職權範圍內移除。

眼看極端勢力陸續受任入閣，即將掌控和改變以色列的未來走向，許多以色列人失望的不僅是以巴和平談判和「兩國方案」的破滅，更讓他們擔憂的是以色列的民主法制、公民權、性平權、教育和世俗價值觀等將受極端勢力打壓。

根據位於耶路撒冷的網路報紙「以色列時報」（The Times of Israel）報導，美國民主黨參議員范霍倫 （Chris Van Hollen） 12月1日表示，拜登政府一直在努力限制以色列極右翼議員史莫崔赫和班吉維爾對預期的下一屆以色列政府的影響。他透露，白宮不會等到尼坦雅胡的政府宣誓就職後才開始行動。（編輯：高照芬）1111203