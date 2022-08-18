以色列土耳其關係破冰 能否一笑泯恩仇難樂觀

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡特稿）僵持十數年的土耳其、以色列關係，在兩國17日宣布恢復全面外交關係後露出曙光。不過，兩國因以巴衝突摩擦不斷，這波大和解能否持久，學者認為取決於雙方期待值與「克制對彼此失望的能力」，暫時不敢樂觀。

土耳其早在1949年就成為首個承認以色列的穆斯林國家，兩國近十餘年來關係動盪，主因來自巴勒斯坦問題。2010年以色列襲擊試圖突圍前往加薩的土耳其救援船，造成10名土耳其人喪生，兩國關係瞬間降至冰點。2018年，土國總統艾爾段（Tayyip Erdogan）則以種族滅絕形容加薩流血衝突，痛批以色列是恐怖主義國家。

然而，以色列前總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）去年6月下台後，兩國出現明顯解凍跡象。艾爾段致電以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）祝賀就職，赫佐格今年3月訪問安卡拉，成為2008年來，首位踏上土耳其領土的以色列元首。

從昔日交惡走向和解，最明顯且直接的原因，是以色列持續改善對區域國家關係，以及土耳其明年6月將迎來大選，艾爾段盼透過減輕民眾經濟壓力催票。土耳其通膨持續刷新紀錄，為了重振經濟，艾爾段推動睦鄰政策，與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、以色列及埃及等國接觸，試圖增加對土貿易及投資。

除了為挽救幾近崩盤的經濟外，土耳其外交政策專家林登史特勞斯（Gallia Lindenstrauss）接受中央社專訪時指出，土耳其察覺以色列新任政府較容易合作，因此須於今年11月以國政府更迭前推動兩國關係正常化。

此外，土耳其政府正在研發本土軍備，但此刻仍依賴外國廠商提供噴射戰鬥機及防空系統等重要裝備。與以色列改善關係，也有望取得華府親以色列遊說團體的支持。林登史特勞斯表示，土耳其政府需要華府同意購入新F-16戰機，也是土耳其盼與以色列重修舊好的因素。

林登史特勞斯提到，土耳其其實在2020年底便向以色列釋出善意，但是由於過去雙邊推動關係正常化不到兩年就宣布失敗，以色列花一段時間才重新信任土耳其。近期雙邊情報單位攜手，使伊朗於伊斯坦堡襲擊以色列公民的計畫告吹，也有助以土重建互信。

有分析指出，利用東地中海的管線把以色列天然氣送到土耳其，再外銷歐洲，是可行作法，成本也較其他選項低，是兩國得以修補關係主要誘因，但是林登史特勞斯認為以色列經土耳其輸氣的可能性低。

她指出，以色列與希臘及賽普勒斯關係良好，土耳其則因領土爭議與希、賽兩國不睦多年，以色列計劃興建經賽普勒斯通到希臘的天然氣管線，如果以色列改道土耳其，經土國輸往歐洲的管線將經過賽普勒斯經濟水域，對賽國而言「會是個問題」。

儘管以、土關係回暖，但回顧雙邊斷交、復交後關係又生變等紀錄，外界對未來不敢太樂觀。前以色列駐歐洲聯盟大使艾朗（Oded Eran）對中央社指出，以色列及土耳其恢復全面外交關係具有重大象徵意義，不過觀察重點在於雙方對彼此的期待值。

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艾朗舉例，如果土耳其期待參與東地中海管線計畫，協助歐洲減少對俄羅斯天然氣的依賴，這項計畫可能基於技術或政治因素胎死腹中。以色列若盼望土耳其採取較為平衡的立場處理以巴衝突，也恐怕會失望。兩國將互派大使，而這屆大使的任期長短，端視雙邊克制（contain）對彼此失望的能力。

林登史特勞斯則說，雙邊關係邁向正常化是否有助區域穩定，也還有爭議。但是中東正逢多事之秋，亟需以色列及土耳其擁有良好溝通管道，因此兩國恢復全面外交關係非常重要。（編輯：林憬屏/王思捷）1110818